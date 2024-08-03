Чикунова отреагировала на титул «победительницы чемпионок Олимпиады»

Сегодня, 16:09
Чемпионка Европы Евгения Чикунова прокомментировала тот факт, что на соревнованиях под эгидой Всероссийской федерации плавания (ВФП) ее будут объявлять как победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024.
«Я тот человек, для которого всегда в приоритете только секунды. Из всех моих достижений главное — официальный рекорд мира, и прежде всего моя цель — совершенствоваться в результате. Это моя главная цель и это все, о чем я думаю, когда выхожу на старт», — приводит matchtv.ru слова Чикуновой.
В финале Кубка России, который состоялся в Екатеринбурге, Чикунова показала результат лучше, чем олимпийские чемпионки Игр-2024 Татьяна Смит (ЮАР) и Кейт Дугласс (США) на дистанциях 100 и 200 метров брассом соответственно. За это достижение россиянка получила два миллиона рублей призовых от ВФП.