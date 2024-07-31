Пловчиха из Нидерландов картинкой высмеяла качество воды в Сене

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Нидерландская пловчиха Шарон ван Раувендал пошутила над качеством воды в Сене во время Олимпиады-2024.
30-летняя спортсменка опубликовала в соцсети X картинку с Голлумом (персонаж серии «Властелин колец»), который вылезает из воды и дает интервью.
«Девять дней до момента, когда мы не выйдем из воды вот так», — подписала картинку ван Раувендал.
Женский марафонский заплыв на 10 км на открытой воде на Олимпиаде в Париже назначен на 8 августа. 31 июля на Сене состоялся женский заплыв по триатлону.