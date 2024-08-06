Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 21:15

Красных — о Сомове: «Он участник Олимпийских игр — плохо, что ли? Таких людей немного на Земле. Молодец»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Красных в интервью «СЭ» высказался о выступлении на Олимпиаде в Париже Анастасии Кирпичниковой и Евгения Сомова.

«Вопрос риторический, хотя бы относительно Насти. Она меняла гражданство ради четкой цели — олимпийская медаль. И эту цель она реализовала. Какая была мотивация у Евгения Сомова? Мы с ним не знакомы, не общались. Наверное, в глубине души он тоже рассчитывал на медаль, все едут с максимальными задачами.

Второй результат сезона Сомова? Австралийцы порой у себя дома показывают такие результаты, которые нигде потом не могут повторить. Так что судить тяжело. Соревнования — это здесь и сейчас. Вот олимпийский бассейн, где ты должен обойти соперников, чтобы выиграть. Не знаю, какая была программа-минимум у Евгения, какая программа-максимум. Вопрос -- как он сам оценивает свой результат.

Он приехал, кайфанул, тоже неплохо. Участник Олимпийских игр — плохо, что ли? Таких людей на Земле не так уж много. Молодец", — сказал Красных.

Евгений Сомов был единственным российским пловцом, принимавшим участие в Играх-2024 в Париже. Евгений не прошел в финал ни на одной дистанции. Экс-россиянка Кирпичникова, представлявшая на Играх Францию, заняла второе место на дистанции 1500 метров.

Адам Пити. «Китайцев проверяют постоянно, американцев — нет. Почему Пити не допингист?» Призер Олимпиады о турнире пловцов в Париже

Евгений Сомов
4
0
Читайте также
Россиянка Аминева жаждет взять реванш у интерсекс-боксера за поражение на ЧМ
Борец Ассакалов подвел итоги выступления на Олимпиаде-2024
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Призер ОИ Красных — о Маршане: «Тренер Боуман нашел человека с такими же характеристиками, как у Майкла Фелпса»