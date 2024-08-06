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Пловец Красных — о скандале с китайцами: «Мы с этим столкнулись 10 лет назад с мельдонием. И вещали те же люди»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Красных в интервью «СЭ» поделился мнением о допинговом скандале с китайскими пловцами.

«Мы с таким столкнулись еще 10 лет назад почти, когда у нас случился мельдоний. Американцы выстроились в ряд и начали что-то вещать. Вещать причем начали те, кто будто слышал звон, но не знает, где он. Никто даже не пытался разобраться ни в чем. В 2019-м была странная история с Сунь Янем. И мы видели тонну хейта в адрес спортсмена.

Все те же люди — Адам Пити, американцы и австралийцы — тогда на него давили, и вот снова они же и высказываются. А вот мне хотелось бы сначала разобраться в подробностях этой истории и только потом что-то говорить про китайский допинг. Без конспирологии и договорняков с ВАДА, а вот по делу, что и как там происходит. Зараженная пища? Страна большая, может, и правда такое могло случиться. Там полтора миллиарда человек, и их надо прокормить. Перевезите человека в другую страну, пусть там тренируется. Тестируйте его", — сказал Красных.

23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, однако китайское антидопинговое агентство оправдало атлетов, сославшись на «зараженную» еду. В связи со скандалом ряд спортсменов из других стран проявили к сборной КНР по плаванию неуважительное отношение.

Адам Пити. «Китайцев проверяют постоянно, американцев — нет. Почему Пити не допингист?» Призер Олимпиады о турнире пловцов в Париже

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