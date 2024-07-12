Пловец Минаков заявил, что допущенный к Олимпиаде Сомов давно не связан с Россией

Трехкратный призер чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков прокомментировал решение российского пловца Евгения Сомова выступить на Олимпиаде в Париже.

«Как ни крути, у каждого спортсмена поехать на Олимпиаду — это детская мечта. Плюс он много времени провел за границей, он уехал в 2019 году. Я считаю, поехать в Париж для него — правильное решение, поскольку он с Россией давно не аффилирован и он сам по себе», — цитирует Минакова РИА «Новости».

В июне 25-летний спортсмен получил нейтральный статус, дающий право участвовать в олимпийском турнире. В мае на соревнованиях в США он побил рекорд России на дистанции 100 м брассом, который ранее установил Антон Чупков. Сомов показал результат 58,72 секунды.