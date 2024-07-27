Пловец Сомов объяснил причину непопадания в финальный заплыв Олимпиады-2024

Российский пловец Евгений Сомов прокомментировал свое выступление в полуфинальном заплыве Олимпийских игр-2024 на дистанции 100 метров брассом.

25-летний спортсмен показал 13-е время по итогам полуфинальных заплывов. В финал отобрались восемь лучших пловцов.

«Плылось тяжеловато, по ощущениям в мае я выше лежал на воде. Но тут все почему-то пока не показывают своего лучшего времени. Расстроен, конечно, но это Олимпиада. У меня такого опыта еще не было», — приводит слова Сомова ТАСС.

На Играх в Париже Сомов также выступит в дисциплине 50 метров вольным стилем.

В мае нынешнего года Сомов на соревнованиях в США побил рекорд России на дистанции 100 метров брассом, установив результат 58,72 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Антону Чупкову (58,83).