Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

27 июля, 23:19

Пловец Сомов объяснил причину непопадания в финальный заплыв Олимпиады-2024

Telegram Дзен

Российский пловец Евгений Сомов прокомментировал свое выступление в полуфинальном заплыве Олимпийских игр-2024 на дистанции 100 метров брассом.

25-летний спортсмен показал 13-е время по итогам полуфинальных заплывов. В финал отобрались восемь лучших пловцов.

«Плылось тяжеловато, по ощущениям в мае я выше лежал на воде. Но тут все почему-то пока не показывают своего лучшего времени. Расстроен, конечно, но это Олимпиада. У меня такого опыта еще не было», — приводит слова Сомова ТАСС.

На Играх в Париже Сомов также выступит в дисциплине 50 метров вольным стилем.

В мае нынешнего года Сомов на соревнованиях в США побил рекорд России на дистанции 100 метров брассом, установив результат 58,72 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Антону Чупкову (58,83).

Источник: ТАСС
Евгений Сомов
10
0
Читайте также
Дронова и Сырица не завоевали медалей в раздельной гонке на Олимпиаде-2024
Тренер сборной Самоа по боксу скончался в день церемония открытия Олимпиады
Зрителей Олимпиады из Китая повергли в шок сцены на церемонии открытия
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Сказка пловца Сомова завершилась в полуфинале. Но самый неожиданный российский олимпиец еще себя покажет
Песков — о церемонии открытия Олимпиады: «Имели место отвратительные моменты»
Медведев поделился ожиданиями от игры с Андреевой в миксте на Олимпиаде
Сомов не смог выйти в финал Олимпиады-2024 на дистанции 100 метров брассом
Увидеть Париж и победить. Медведев уверенно начал олимпийский турнир
Медведев вышел во второй круг Олимпиады-2024 в одиночном разряде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Титмус стала олимпийской чемпионкой Парижа-2024 на дистанции 400 м вольным стилем, Ледеки — третья

Сборная Австралии с олимпийским рекордом выиграла эстафету на дистанции 4х100 м вольным стилем