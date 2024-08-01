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Париж-2024

Сегодня, 17:12

Попов — о рекорде Чжаньлэ: «Слабо представляю, как нужно тренироваться, чтобы плыть на таких скоростях»

Алина Савинова
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Четырехкратный чемпион Игр по плаванию Александр Попов оценил победу китайца Пань Чжаньлэ на Олимпиаде на дистанции 100 м вольным стилем.

19-летний спортсмен показал время 46,40 секунды, побив мировой рекорд (46,80), который он установил в феврале 2024 года.

«Даже не знаю, что здесь в большей степени не укладывается в голове, общий результат 46,40 или раскладка по дистанции. Лично я вообще слабо представляю, как нужно тренироваться, чтобы плавать на таких скоростях. Нужно, кроме всего прочего, обладать колоссальным терпением: плыть за 22,28 первый «полтинник» и за 24,12 — второй. Это очень больно. На последнем четвертаке мышцы от перенапряжения начинают просто отключаться, и эта мышечная боль сама по себе очень тяжелая, словно все тело наливается чугуном. И в таком состоянии ты должен заставлять себя плыть еще быстрее», — цитирует Попова RT.

Серебро в этом виде дистанции завоевал австралиец Кайл Чалмерс (47,48), бронза у румына Давида Поповича (47,49).

Источник: RT
Олимпиада
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