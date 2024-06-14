Российская пловчиха Ефимова получила нейтральный статус

Международная федерация плавания (World Aquatics) предоставила россиянке Юлии Ефимовой нейтральный статус, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

Теперь у 32-летней спсортменки есть шансы выступить на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ефимова 6 раз завоевывала золотые медали чемпионата мира и 7 раз чемпионата Европы. Также она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.