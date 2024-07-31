Российская пловчиха Кирпичникова, выступающая за Францию, завоевала серебряную медаль Олимпиады-2024

Французская пловчиха Анастасия Кирпичникова, выступавшая ранее за Россию, завоевала серебряную медаль Олимпиады-2024 на дистанции 1500 метров вольным стилем.

24-летняя россиянка показала результат 15:40.35. Золото с новым олимпийским рекордом у американки Кэйти Ледеки (15:30.02), бронзовую медаль завоевала Изабель Гозе из Германии (15:41.16).

Кирпичникова выступала за сборную России до 2023 года, после чего сменила спортивное гражданство на французское. Она является пятикратной чемпионкой Европы на короткой воде, а также серебряной призеркой ЧМ на короткой воде и двукратной серебряной призеркой чемпионата Европы.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

1500 м в/с

Финал

1. Кэйти Ледеки (США) — 15:30.02 (OR)

2. Анастасия Кирпичникова (Франция) — 15:40.35

3. Изабель Гозе (Германия) — 15:41.16

4. Симона Квадарелла (Италия) — 15:44.05

5. Ли Бинцзие (Китай) — 16:01.03

6. Моеша Джонсон (Австралия) — 16:02.70

7. Беатрис Дизотти (Бразилия) — 16:02.86

8. Леони Мертенс (Германия) — 16:12.57