Российский пловец Гирев попросил аннулировать его нейтральный статус

Российский пловец Иван Гирев попросил Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) аннулировать его нейтральный статус.

«После разговора с независимым отделом по обеспечению честности в водных видах спорта мы можем подтвердить, что мистер Гирев попросил аннулировать его статус нейтрального независимого спортсмена», — цитирует РИА «Новости Спорт» пресс-службу World Aquatics.

23-летний Гирев получил нейтральный статус в октябре 2023 года для участия под эгидой World Aquatics. Пловец является серебряным призером Олимпиады-2022 в Токио в эстафете.

МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. 19 марта исполком организации сообщил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.