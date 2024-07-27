Сборная Австралии с олимпийским рекордом выиграла эстафету на дистанции 4х100 м вольным стилем

Сборная Австралии выиграла золото в эстафете на дистанции 4х100 м вольным стилем на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Пловчихи прошли дистанцию за 3 минуты 28,92 секунды установив новый олимпийских рекорд. Второе место заняла сборная США (3:30,20), побив рекорд Америки. Третьими финишировали пловчихи сборной Китая, установив рекорд Азии — 3:30,30. У мужчин золотые медали выиграли пловцы сборной США. Серебряные медали завоевали австралийцы, бронзовые — у итальянцев. Плавание Париж (Франция) Олимпийские игры Женщины Эстафета 4х100 м в/с Финал 1. Австралия — 3:28.92 OR 2. США — 3:30.20 AM 3. Китай — 3:30.30 AS Мужчины Эстафета 4х100 м в/с Финал 1. США — 3:09.28 2. Австралия — 3:10.35 3. Италия — 3:10.70