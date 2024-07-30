Сборная Великобритании выиграла золото в эстафете 4x200 м вольным стилем на Олимпиаде

30 июля, 23:28
Пловцы сборной Великобритании завоевали золотые медали в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на Олимпиаде-2024.
Британцы показали время 6 минут 59,43 секунды.
Серебряным призером стала сборная США — 7 минут 0,78 секунды. Бронзу выиграла сборная Австралии — 7 минут 01,98 секунды.
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Эстафета 4х200 м в/с
Финал
1. Великобритания (Джеймс Гай, Том Ден, Мэттью Ричардс, Данкан Скотт) — 6.59,43
2. США (Люк Хобсон, Карсон Фостер, Дрю Киблер, Киран Смит) — 7.00,78
3. Австралия (Максимилиан Джулиани, Флинн Саутэм, Элайджа Уиннингтон, Томас Нилл) — 7.01,98