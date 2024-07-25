Главный тренер сборной России по плаванию — о Сомове: «Почему он предатель? Он же давно живет за рубежом»

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик в разговоре с «СЭ» прокомментировал участие в Олимпиаде-2024 российского пловца Евгения Сомова.

— Не то чтобы мне интересно, как он выступит — мне любопытно. Почему такое слово? Представьте — вы когда-то давно знали человека, потом спустя время он вдруг нарисовался. При этом никаких чувств к нему не испытываете, ни положительных, ни отрицательных. Просто думаете: «О, это будет любопытно». Предателем его не считаю. Какой он предатель, почему? Он же давно живет за рубежом, — сказал Чепик «СЭ».

Сомов на Олимпиаде выступит на двух дистанциях — 50 и 100 метров брассом. На стометровке россиянин, который несколько лет назад уехал учиться в США, показал третий результат сезона в мире.