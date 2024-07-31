Шестрем выиграла заплыв на 100 метров вольным стилем на Олимпиаде-2024

Шведская пловчиха Сара Шестрем победила на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Париже.

Шведка преодолела дистанцию за 52,16 секунды. Второй финишировала американка Тори Хаски с результатом 52,29 секунды. Бронзу завоевала представительница Гонконга Сиобан Хоги (52,33).

Соревнования по плаванию на Олимпиаде-2024 проходят с 27 июля по 4 августа на арене «Ла Дефанс». Всего спортсмены разыгрывают 37 комплектов медалей.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

100 м в/с

Финал

1. Сара Шестрем (Швеция) — 52.16

2. Тори Хаски (США) — 52.29

3. Сиобан Хоги (Гонконг) — 52.33

4. Молли О'Кэллаган (Австралия) — 52.34

5. Шайния Джек (Австралия) — 52.72

6. Ян Цзюньсюань (Китай) — 52.82

7. Маррит Стинберген (Нидерланды) — 52.83

8. Гретхен Уолш (США) — 53.04