Шведский пловец Юханссон отказался от участия в Олимпийских играх из-за качества воды в Сене

Шведский пловец Виктор Юханссон отказался от заплыва на 10 км на Олимпиаде из-за качества воды в Сене. По словам спортсмена, он принял данное решение после консультации с Медицинской бригадой Национального олимпийского комитета Швеции.

«Здоровье спортсменов важнее всего. После того, как мы взвесили их рекомендации со всеми существующими рисками, нам показалось, что лучшее решение — отказаться», — цитирует Юханссона Dagens Nyheter.

Заплыв на 10 километров на открытой воде на Олимпийских играх запланирован на 9 августа. Ранее тренировка пловцов в Сене была отменена из-за непригодности воды в парижской реке. Эта тренировка стала пятой отмененной в период Игр-2024.

После первых соревнований по триатлону на Олимпиаде многие участники жаловалась на цвет, отвратительный запах воды в Сене и отмечали, что видели мусор в реке.