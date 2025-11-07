В Федерации водных видов спорта России выразили уверенность в участии спортсменов в Олимпиаде-2028

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об участии российских спортсменах в Олимпиаде-2028.

«Есть стопроцентная уверенность, что мы будем представлены на Олимпиаде-2028 всеми четырьмя видами спорта», — сказал Габдуллин «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

В ноябре 2024 года World Aquatics разрешила россиянам и белорусам, которые соответствуют критериям допуска, выступать в турнирах по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах в нейтральном статусе.

4 ноября Международная федерация плавания сообщила о допуске российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях с 1 января 2026 года.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.