В Госдуме РФ отреагировали на совместное фото российского пловца Сомова с главой МОК Бахом

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала совместное фото российского пловца Евгения Сомова и президента МОК Томаса Баха.

Снимок был опубликован на официальном сайте организации. На нем Сомов стоит рядом с Бахом и держит в руках флажок с лозунгом «Дайте миру шанс».

«Надеюсь, что это не так. Все-таки хотелось бы, чтобы это было не так. В принципе я кое-кого из тех, кто поехал на Олимпиаду, знаю, и они у меня по-другому воспринимались. Надеюсь все-таки, что другие они преследуют цели, когда едут на Олимпиаду в Париж. Те же теннисисты. Но они живут за рубежом, и маловероятно, что в ближайшие десять лет вернутся в Россию. А вот если с Сомова начали, то следующая — девочка-батутистка Анжела Бладцева, которой МОК все оплатил и наверняка попытаются ей воспользоваться», — цитирует Журову Vprognoze.ru.

Сомов станет единственным российским представителем водных видов спорта на Играх-2024. Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.