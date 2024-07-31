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Париж-2024

Сегодня, 15:25

В трансляции Олимпийских игр показали рекорд Чикуновой с флагом России

Флаг России показали в трансляции Олимпиады в Париже
Алина Савинова
Евгения Чикунова.
Фото ВФП
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Во время трансляции соревнований по плаванию на сайте Олимпийских игр в Париже появился кадр с мировым рекордом пловчихи из России Евгении Чикуновой.

Напротив фамилии спортсменки был размещен российский флаг, демонстрацию которого МОК запретил на Играх-2024.

Позднее в эфире был показан олимпийский рекорд Евгения Рылова на 200-метровке на спине (1.53,27), установленный на Олимпиаде в Токио.

19-летняя Чикунова на прошедшем в Екатеринбурге финале Кубка России показала результат 1 минута 05,26 секунды на дистанции 100 м брассом. Она превзошла результат олимпийской чемпионки 2024 года из ЮАР Татьяны Смит. За это достижение Чикунова получит бонус в размере двух миллионов рублей от Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Плавание
Олимпиада
Евгения Чикунова
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