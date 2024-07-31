В трансляции Олимпийских игр показали рекорд Чикуновой с флагом России

Во время трансляции соревнований по плаванию на сайте Олимпийских игр в Париже появился кадр с мировым рекордом пловчихи из России Евгении Чикуновой.

Напротив фамилии спортсменки был размещен российский флаг, демонстрацию которого МОК запретил на Играх-2024.

Позднее в эфире был показан олимпийский рекорд Евгения Рылова на 200-метровке на спине (1.53,27), установленный на Олимпиаде в Токио.

19-летняя Чикунова на прошедшем в Екатеринбурге финале Кубка России показала результат 1 минута 05,26 секунды на дистанции 100 м брассом. Она превзошла результат олимпийской чемпионки 2024 года из ЮАР Татьяны Смит. За это достижение Чикунова получит бонус в размере двух миллионов рублей от Всероссийской федерации плавания (ВФП).