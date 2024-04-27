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Токио-2020

Сегодня, 01:07

Ведущие пловцы мира могут подать иск к ВАДА из-за допуска китайцев на Олимпиаду-2020

Евгений Козинов
Корреспондент
ВАДА.
Фото Global Look Press
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Ведущие пловцы мира готовят судебный иск к всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) в свзяи с тем, что китайские спортсмены, сдавшие положительные допинг-тесты, получили допуск к Олимпийским играм в Токио, сообщает The Times.

Пловцы консультируются с юристами и спортивными администраторами по поводу коллективного иска. Также они заручились финансовой поддержкой для его подачи.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина.

Олимпийские игры в Токио прошли в 2021 году. Китайские пловцы на тех Играх завоевали 6 медалей (3 золота, 2 серебра и 1 бронза) и побили несколько мировых рекордов.

ВАДА. ВАДА пригласило независимого прокурора для участия в деле китайских пловцов
ВАДА
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