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Сегодня, 11:18

Сальников — о Ефимовой: «Она использовала все шансы, которые были»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников отреагировал на то, что российская пловчиха Юлия Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду в Париже.

Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов. При этом 32-летняя спортсменка не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже. На дистанции 100 метров брассом она показала время 1.07,98, однако норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.

«Она использовала все шансы, которые у нее были. А других у нее нет», — сказал Сальников «СЭ».

Юлия Ефимова. Ливень закрыл путь Ефимовой на Олимпиаду. Российской звезды не будет в Париже

Ефимова — единственная российская пловчиха, которая получила нейтральный статус, дающий право на участие в международных соревнованиях.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Владимир Сальников
Юлия Ефимова
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