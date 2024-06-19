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Париж-2024

Сегодня, 10:42

11 замешанных в допинг-скандале пловцов попали в состав сборной Китая на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
Цинь Хайян.
Фото Global Look Press
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Китайские пловцы, замешанные в допинговом скандале, попали в состав олимпийской сборной Китая на Играх 2024 года в Париже, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета КНР.

Речь идет об 11 пловцах из 23. Среди них: Чжан Юйфэй, Ван Шунь и Цинь Хайян.

В апреле стало известно, что допинг-тесты 23 пловцов из Китая, принимавших участие в Олимпийских играх в 2021 году в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина. Тогда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не стало отстранять спортсменов, сославшись на слабую доказательную базу обвинений.

Турнир по плаванию на Олимпиаде-2024 пройдет с 27 июля по 4 августа.

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Олимпиада
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