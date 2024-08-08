Женские соревнования по плаванию на открытой воде на Олимпиаде пройдут по расписанию

Соревнования по плаванию на открытой воде у женщин на Олимпиаде-2024 в Париже пройдут по расписанию, сообщает Reuters со ссылкой на организаторов.

Состояние воды в реке Сене было оценено как соответствующее необходимым требованиям. При измерении качества воды присутствовали представители Международной федерации плавания, организаторы Игр и иные заинтересованные стороны.

Соревнования по плаванию на открытой воде у женщин (10 км) пройдут на Олимпиаде в четверг, 8 августа и начнутся в 8.30 (мск).

В среду, 6 августа тренировку пловцов в Сене перед официальными соревнованиями на Играх была отменена из-за плохого качества воды в реке. Эта тренировка стала пятой отмененной на Олимпиаде в Париже.

В пятницу, 9 августа на Олимпиаде должны состояться соревнования по плаванию на открытой воде у мужчин.