Фелпс требует пожизненных дисквалификаций за любой допинг. Скандал с китайскими пловцами никак не утихает

Самый титулованный спортсмен в истории Олимпиад озвучил радикальную позицию.

В отсутствие полноценной сборной России внимание борцов за чистый спорт в Париже оказалось приковано к сборной Китая. Незадолго до старта Олимпиады стало известно, что сразу 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазедин. Было это еще в 2021 году, и наказания они не понесли — Китайское антидопинговое агентство удовлетворил аргумент о «загрязненной» пище. Эта история сильно возмутила многих соперников сборной КНР. И пока USADA устраивает публичные перепалки с ВАДА, страсти кипят уже на самих Играх. Сначала китайцы жаловались на неуважительное отношение со стороны конкурентов, потом в СМИ зазвучали прямые обвинения китайцев в нечестной игре. А теперь еще и легенда Майкл Фелпс призывает к радикальным шагам против допинга.

Легенда выдал большую тираду о нечестном спорте

Сборная США впервые в истории проиграла мужскую комбинированную эстафету 4 х 100 м на Олимпиаде — и это не могло остаться незамеченным. Сначала громко заявил о «сомнительных» успехах Китая британец Адам Пити. А теперь еще высказаться решил и Майкл Фелпс. 23-кратный олимпийский чемпион не говорил ничего конкретного, однако трудно представить, чтобы с учетом новостного фона он рассуждал о проблемах допинга просто так. «Если у вас положительный тест, вам никогда не должны разрешать вернуться и снова соревноваться. Я считаю, что один раз — и все. Если вы идете на такой риск и употребляете допинг, то вам здесь не место», — выдал Фелпс. Он также добавил, что во время своей карьеры не раз встречал спортсменов, чьи достижения требовали перепроверок. Однако побеждал даже тех, кто идет на обман, — не обманывая при этом сам.

Хотя без критики в свой адрес атлет, завоевавший в сумме 28 медалей Олимпийских игр обойтись точно не мог. Поэтому якобы сам инициировал допинг-тесты практически каждую неделю. Вообще-то это запрещено правилами, но только так он мог ответить скептиком. «Люди называли меня мошенником на протяжении всей моей карьеры. Я сдавал большое количество тестов — крови и мочи — еженедельно. Зачем? Чтобы я мог сказать, что я не мошенник, я чист, вот результаты. Я выиграл 23 олимпийские золотые медали чистым способом. Это возможно», — сказал великий пловец.

Майкл пришел в эфир NBC обсудить итоги плавательного турнира на Играх в Париже, однако вместо разговоров о Леоне Маршане или Пань Чжаньлэ рассуждал, как разбиваются сердца и надежды атлетов, у которых забирают победы спортсмены-обманщики. «Люди целых четыре года вкладывают огромные усилия в подготовку, а потом у них крадут медали жулики. Разве это правильно?» — спрашивает Фелпс.

Симона Байлз. Фото Reuters

Радикальные требования Фелпса тут же ударят по американскому спорту

Обращается Майкл ко Всемирному антидопинговому агентству и World Aquatics, которые признали факт положительных допинг-проб на триметазедин у 23 китайских пловцов, однако не стали их отстранять. Всех устроила версия с «загрязненной» пищей, которую представила в ВАДА китайская сторона. Дело было еще в Токио в 2021-м, однако девять человек из списков доехали и до Игр-2024. В том числе попавшиеся на триметазедине китайцы стали призерами эстафет. Больше прочих досталось рекордсмену мира Циню Хайяню. По данным СМИ спортсмен два раза проваливал тестирования на допинг, но оба раза оставался безнаказанным благодаря рассказам о запрещенных веществах в пище. Для таких спортсменов у Фелпса только одно предложение — поехать на допинговые игры Enhanced Games. Идея сооснователя компании PayPal Питера Тиля, к слову, жива, и первые старты без допинг-тестов должны пройти этой осенью в Австралии.

На классической Олимпиаде, по мнению американца, попавшимся на допинге атлетам места нет ни при каких обстоятельствах. Более того, Майкл высказался даже против терапевтических исключений. Любые запрещенные вещества в организме при любых обстоятельствах — вон из профессии. Даже если опустить, насколько это радикально и трудно реализуемо, неужели Фелпс не понимает, что едва ли не первыми под удар попадут его же соотечественники.

Нисколько не оправдывая допинговые истории из России, Китая, стран Африки или каких-либо еще регионов Земли, надо понимать, что американцы проваливают допинг-тесты не реже, чем россияне или китайцы. При этом крупнейшие спортивные лиги Америки и вовсе игнорируют мировой антидопинговый кодекс, не преследуя, к примеру, спортсменов, принимающих рекреационные наркотики. Требование отказать в праве на терапевтические исключения явно «понравится» Симоне Байлз, ведь как ей тяжело без корректирующих препаратов, видел весь мир на Олимпиаде в Токио.

В конце концов, даже сам Фелпс не святой. В 2009-м его в воспитательных целях отстраняли за курение марихуаны во внесоревновательный период, в 2014 году — судили за вождение в нетрезвом виде. Конечно, формально это были не нарушения антидопинговых правил, однако явно пример для подрастающего поколения спортсмен показал не лучший. Но Майкл почему-то имел право на исправление, а вот остальные такого права, по его мнению, должны быть лишены.