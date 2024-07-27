Биография Евгения Сомова: единственный российский пловец приехал на Олимпиаду-2024 из США

История спортсмена из Санкт-Петербурга.

Евгений Игоревич Сомов

Дата рождения: 28 января 1999 года

Место рождения: Санкт-Петербург

Вид спорта: плавание

Специализация: брасс

Детство и юность Евгения Сомова

Будущий пловец родился в петербургской семье. С ранних лет Евгений занимался плаванием, с самого начала его стилем стал брасс.

«Первый раз попал в бассейн, когда мне было четыре года. С тех пор плаваю практически каждый день. Почему именно брасс? Так пошло с детства. Но на самом деле я всеми видами хорошо плаваю, но брасс особняком стоит», — рассказал Сомов в интервью питерскому изданию «Молодежный спорт».

Юный Евгений искренне любил плавание и занимался ежедневно по четыре с половиной часа. У него не было какого-то конкретного кумира, как это часто бывает у спортсменов.

«Не могу сказать, что выделяю кого-то. Фелпс? Он брассом не плавает. Если только комплекс. Юлия Ефимова — хорошая спортсменка, но она не мой кумир. Вот в футболе есть люди, которые мне очень нравятся», — приводит «Молодежный спорт» слова Сомова.

Фото из соцсетей Евгения Сомова

Спортивная карьера Евгения Сомова в России

Первым тренером петербуржца стал Сергей Ляпичев. Затем Евгений работал под руководством Михаила Чернышова. Сомов старался развиваться и в комплексном плавании, и в плавании вольным стилем, но все же основной упор делал на брасс. Первые успехи к нему пришли в возрасте 16 лет.

В 2015 году Евгений завоевал золото и бронзу летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Тбилиси. В том же году Сомова удостоили звания «Мастер спорта России». Парня считали одним из лучших брассистов в его возрастной категории.

После перехода в юниоры Евгений выиграл золото в комбинированной эстафете брассом на чемпионате мира, где россияне с Сомовым, Никитой Третьяковым, Егором Куимовым и Иваном Гиревым одержали победу с мировым рекордом. Также пловец завоевал бронзу в смешанной комбинированной эстафете.

Первую личную победу россиянин одержал также в 2017 году, победив на юниорском чемпионате Европы на дистанции 200 метров брассом. Там же Евгений завоевал еще три серебряных и одну бронзовую награды.

Вскоре Сомов дебютировал на взрослом чемпионате России, где выиграл золото в смешанной комбинированной эстафете. А накануне переезда в США получил звание мастера спорта международного класса.

Фото из соцсетей Евгения Сомова

Переезд и выступления Евгения Сомова в Америке

Евгений отправился в США получать высшее образование. После переезда россиянин выиграл золото в студенческой лиге NCAA в комбинированной эстафете 4х200 метров. Однако плавание для него отошло на второй план, особенно после того, как россиянин закончил университет в Луисвиле и начал работать тренером.

«До поступления несколько раз бывал в Штатах, понравилось. Тут можно получить хорошее образование. Плюс мне это показалось интереснее, чем остаться в Питере — такой челлендж», — приводит Sports.ru слова Сомова.

После завершения учебы Евгений чувствовал усталость от плавания. На протяжении двух лет россиянин профессионально не занимался спортом.

«После окончания университета должен был идти в ISL (Международная плавательная лига), но из-за известных событий лига закрылась. Я переехал в Калифорнию. А тут так устроено, что, если ты не в колледже, то, скорее всего, и не тренируешься. Большинство профессионалов остаются заниматься в том универе, где учились. Плюс я очень устал от плавания.



Мне не подошла система тренировок в университете. Там большая команда — 80 человек. И все тренируются плюс-минус одинаково. Но какой смысл мне плавать аэроб, если я работаю на дистанции минуту? Мне нужна была специфичная работа для 100 брассом.



Последние два года в универе пытался говорить об этом с тренерами, и ассистенты меня поддерживали. Но главный шел в отказ: «Мы идем по системе, и она работает». В итоге плавал по 12 км в день. А потом еще зал, плюс учеба — это было невыносимо. Я ненавидел то, что делал. А когда ты ненавидишь свое дело — плавать быстро не будешь», — рассказал Сомов в интервью Sports.

Фото из соцсетей Евгения Сомова

Однако во время активной работы тренером Евгений понял, что сильно скучает по плаванию. К тому же у него была давняя олимпийская мечта: Сомов мечтал выступить на Играх, но не сумел пройти национальный отбор в Токио (соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса).

«Отдохнул! Плюс начал работать тренером, много тусовался в бассейне и понял, что все-таки люблю плавание. Тем более внутренне я всегда понимал, что показал далеко не все результаты, которые мог бы. В декабре съездил на старт на короткой воде, проплавав до этого несколько раз в неделю по километру. И получилось 51,1. А у меня личник был — 51,0! Понятно, что надо возвращаться», — цитирует Sports Сомова.

Евгений не стал снова работать в группе, как это часто бывает у пловцов. Он занимается с Пьянки Гибсоном, который помог россиянину с собственной уникальной системой тренировок. Теперь Сомов гораздо меньше времени проводит непосредственно за плаванием. При этом атлет акцентирует свое внимание и силы на других вещах.

«Мы сошлись на том, что плавать нужно меньше (фокусироваться на технике после 3 км невозможно, она распадается), но с большим качеством. Плюс свои фишки. Вот представь, что ты работаешь в горячем бассейне. Пульс будет подниматься гораздо быстрее. То есть, можно залезть в высокую зону сильно раньше, не выкладываясь и не убивая свои мышцы.



Или я часто кручу байк в бассейне. Идея в том, что давление под водой гораздо выше, и все, что ты делаешь, умножается в несколько раз. Байк тоже дает нагрузку на организм, но он не убивает твою нервную систему. Делать миллиард монотонных повторений брассом или кролем тяжело психологически. Да и ускорения подряд — сложно. Зато спринтануть на байке, а потом брассом — вполне реально. Для организма это точно такая же нагрузка, но вот для мозга — куда экологичнее», — рассказал Сомов Sports.

Такая система тренировок дала результат: Евгений в мае 2024 года неожиданно для многих побил рекорд России на 100 м брассом, который принадлежал трехкратному чемпиону мира (пусть и на 200 м) Антону Чупкову. Это случилось на американских соревнованиях в Атланте, где пловец показал время 58,72 секунды.

Достижение Евгения не засчитали в России, так как по правилам наш спортсмен может побить национальный рекорд либо на соревнованиях внутри страны, либо выступая за команду РФ. Приехать на чемпионат России, на котором Сомов последний раз был в 2021 году, пловец не смог по финансовым причинам.

Участие Евгения Сомова в Олимпийских играх-2024

Результат Сомова на турнире Atlanta Classic позволил ему выполнить квалификационный норматив для участия в Олимпиаде-2024 в Париже. Для оформления путевки на Игры Евгению также требовалось получить нейтральный статус от World Aquatics и одобрение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсмену, который уже несколько лет проживает и работает в США, удалось пройти все стадии допуска. Таким образом, Евгений стал единственным российским пловцом, который попал на Олимпийские игры в столице Франции.

Президент всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил, что Сомов действовал самостоятельно и за помощью не обращался.

«Сомов приобрел нейтральный статус. Сейчас он действует самостоятельно. За помощью к федерации не обращался. Получил аккредитацию сам. Последние два года он тренировался в США», — сказал Сальников «СЭ».

Фото из соцсетей Евгения Сомова

Достижения Евгения Сомова

Золото и бронза Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (2015)

Золото, три серебра и бронза чемпионата Европы среди юниоров (2017)

Лучший результат в истории российского плавания на дистанции 100 метров брассом — 58,72 секунды (2024)

Личная жизнь Евгения Сомова

Деталей частной жизни российского пловца в открытых источниках нет. Известно, что Евгений не женат. В свободное время Сомов любит путешествовать. В подростковые годы спортсмен рассказывал, что является поклонником футбольного клуба «Зенит».

В социальных сетях Евгений делится в основном фотографиями с тренировок и различных поездок. Неизвестно, есть ли у него девушка: Сомов выкладывает снимки только с друзьями и тренером.

Социальные сети Евгения Сомова

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