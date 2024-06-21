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Париж-2024

Сегодня, 10:45

Ефимова ловит последний олимпийский шанс на Багамах. Что ей нужно, чтобы попасть на Игры?

Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду-2024 на дистанции 200 м брассом
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press
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Других возможностей увидеть Париж-2024 не будет.

Юлия Ефимова — единственная из российских пловчих, кто еще имеет шанс попасть на Олимпиаду в Париж. Только она решилась подать заявку на нейтральный статус — и его в итоге получила. Однако сам по себе статус не дает права участвовать в Играх. Путевку нужно заслужить, а дедлайн — предательски близко. Ухватить путевку для Ефимовой возможно только на одном старте. Ефимова выбрала в качестве пункта последней надежды Багамские острова.

Битва за допуск

Информация о том, что Ефимова получила нейтральный статус, появилась 14 июня. Документ был опубликован на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта. А дедлайн у пловцов, когда можно попасть на Олимпиаду в Париж, — 23 июня. Тогда многие заговорили, что Юлия просто не успеет пройти квалификацию на Игры. Времени может не хватить. Сама Ефимова теряла в это веру. Она хотела выступить в Италии, однако ей отказали в допуске.

Юлия Ефимова. Ефимова получила шанс на Париж-2024. Но может пролететь мимо олимпийского норматива

«Я уже готова была стартовать в Нижний Новгород, нашли возможность там сделать «шенген». Появилось единственное окошко. Но итальянцы мне прислали отказ, и я не поехала подавать документы, — говорила Ефимова matchtv.ru. — Самое главное, Международная федерация быстро рассмотрела мою заявку, и они меня поддерживают, чтобы я выступала на Олимпиаде. Но нет визы в Европу и нет допуска на международный отборочный старт, и они все заканчиваются. Видимо, надо было ехать в Азию, туда визу легко получить, и к нам хорошо относятся. Но там соревнования уже заканчиваются».

Окошек возможностей было немного. Юлия говорила, что не знает, что делать, глядя на сгорающие дедлайны. Помимо того, что нужно заявиться на соревнования и получить допуск от организаторов, необходимо было параллельно смотреть визы, билеты, отели. «У меня такого менеджера нет. Я сама занималась этим вопросом вместе с папой-тренером. Если кто-то поможет в этом, то буду счастлива. Да, нужна помощь, конечно. Но теперь каждый день на счету», — цитирует Ефимову matchtv.ru.

Из доступных вариантов, где можно выступить под дедлайн, были Сербия и Босния — европейские страны, для въезда в которые виза россиянам не нужна. Однако Ефимова выбрала иной путь — Багамские острова.

Фото Global Look Press

С самолета в бассейн

Для попадания на Багамские острова много документов не потребуется. Граждане России могут пребывать в этой стране без визы до 90 дней. Ефимовой столько времени не нужно. Соревнования на Багамах проходят с 20 по 23 июня. Российская пловчиха заявилась на три дистанции: 50, 100 и 200 метров брассом. Неолимпийским видом из них является только «полтинник».

Первой шла 200-метровка. В этой дисциплине Ефимова имеет серебро и бронзу Олимпиады, а также три золота чемпионата мира. Чтобы квалифицироваться на данной дистанции в Париж, Юлии нужно было показать время на Багамах не хуже 2.23,91. Ее же лучшим результатом сезона являлись 2.26,45, но до этого не было должной мотивации. Однако одной мотивации недостаточно. Ефимова норматив выполнить не смогла.

Юлия Ефимова. Из россиян на Олимпиаду хочет только Ефимова. Но как же будет не хватать в Париже Чикуновой

«Отвратительно проплыла, за 2,29. Не знаю, на что я рассчитывала вообще. Головой понимала, сердцем верила. Надеялась показать где-то 2.25-2.26 хотя бы после такого перелета в 25 часов. Но хорошо, что старты на 50 и 100 метров брассом будут с предварительными заплывами. А на 200 метров был сразу финал», — приводит ее слова matchtv.ru.

Теперь у Ефимовой остается действительно последний-последний шанс — стометровка. На ней у нее титулов заметно меньше, чем на 200 м. Но есть надежда, что организм будет чувствовать себя лучше, чем в первый день соревнований.

Пловчиха Юлия Ефимова
Фото Global Look Press

«Важно, что олимпийская дистанция 100 метров брассом — в последний день, 23 июня. Очень надеюсь, что хоть немного акклиматизируюсь и попытаю свое счастье. А вообще надо просто наслаждаться моментом. Атмосфера классная, все очень дружелюбные, и я рада плыть на международных соревнованиях, пытаясь отобраться на свою пятую Олимпиаду», — сказала пловчиха.

Норматив на стометровке — 1.06,79. Лучший же результат сезона у россиянки — 1.07,43. Если у Ефимовой получится скинуть эту ненужную секунду (даже меньше), то это будет похоже на подвиг.

Плавание
Олимпиада
Юлия Ефимова
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