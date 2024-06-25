Российский пловец Сомов, кажется, прорвался в Париж. На что он может там рассчитывать?

Ждем информацию от комиссии МОК по допуску.

С высокой долей вероятностью у нас все-таки будет свой представитель в плавании на Играх этим летом. Брассист Евгений Сомов, который живет в США и давно не появлялся на чемпионатах России, объявил о том, что сделал необходимый бюрократический шаг в сторону Олимпиады. «Я рад сообщить, что мне предоставлен нейтральный статус, что позволяет мне участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже», — написал Сомов у себя в соцсетях под своей детской фотографией в бассейне.

Ноунейм с рекордом России

Из наших пловцов нейтральный статус уже получала Юлия Ефимова, однако она не смогла выполнить олимпийский норматив. У Евгения все получилось наоборот: норматив на стометровке брассом сделан, а статус отсутствовал. Теперь с этим тоже все в порядке.

До весны этого года о 25-летнем Сомове мало кто слышал. Пропал он и с радаров Всероссийской федерации плавания, хотя в свое время выступал за юниорскую сборную страны. Дело в том, что Евгений уехал учиться в США в университет в Луисвиле и там вроде бы завершил карьеру. Говорил, что устал от плавания. Затем, отдохнув, он стал работать с тренером, попробовал себя на соревнованиях, где получилось очень неплохо — с ходу он практически повторил личный рекорд. Поэтому лишь в декабре прошлого года он принял окончательное решение о возвращении в большой спорт.

Фото из соцсетей Евгения Сомова

А уже в мае по-настоящему громыхнул. На старте в Атланте он проплыл стометровку брассом с третьим результатом сезона — 58,72. Таким образом, Сомов побил рекорд России, установленный призером Игр и двукратным чемпионом мира Антоном Чупковым — 58,83 (надо учесть, что Чупков свои главные награды в карьере завоевал на дистанции 200 метров брассом). Вот только достижение Евгения, похоже, останется неофициальным. «Я сам скинул протокол Сергею Жилкину, начальнику команды. Все-таки побил рекорд России. Он написал, что поздравляет, но, скорее всего, засчитан этот результат не будет. Потому что по правилам побить национальный рекорд можно либо в России, либо выступая за команду России, — объяснял Сомов sports.ru. — Не сказал бы, что это совсем меня не волнует. 150-200 тысяч рублей, которые полагаются за рекорд, не были бы лишними — отправил бы маме, ей было бы приятно. Да и какая разница, где я побил рекорд, не особо понимаю. У меня русский паспорт, что там, что здесь».

Таким образом, норматив был выполнен, но с нейтральным статусом возникла заминка. По информации sports.ru, дело могло быть в том, что по правилам для рассмотрения заявки у Евгения должно было быть четыре отрицательных допинг-теста. Однако пловец только недавно вернулся в спорт, поэтому проб еще не «накопил». Первый отрицательный тест он сдал в мае на соревнованиях в Атланте. Подробности о том, как он продирался через бюрократические заросли МОК, сам спортсмен не разглашает.

Когда следить за Сомовым?

Это, конечно, еще не все барьеры на пути к Олимпиаде в Париже. Сомову необходимо получить допуск от МОК на эти Игры. Вероятно, в его случае все должно пройти гладко, ведь спортсмен не принадлежит ни к ЦСКА, ни к «Динамо», а в его соцсетях за последние пару лет сплошь посты о жизни и тренировках в США. Ничего такого, к чему можно было бы придраться.

Однако Международный олимпийский комитет как-то не очень спешит объявлять вторую группу допущенных наших спортсменов. О первой было заявлено 15 июня. Тогда стало известно, что проверку специальной комиссии прошли 14 россиян: в велоспорте, прыжках на батуте и борьбе (правда, потом двое из допущенных отказались от поездки в Париж). Пора бы уже открывать новый список. Своего допуска дожидаются теннисисты и каноисты.

Фото из соцсетей Евгения Сомова

Если с этим у Сомова не возникнет проблем, то мы должны его увидеть в Париже. Плавательные соревнования начинаются на Олимпиаде 27 июля. Этот день российским болельщикам нужно пометить в календаре: тогда пройдут предварительные заплывы и полуфиналы у брассистов на стометровке. А 28-го состоятся финалы в этой дисциплине.

Судя по времени, показанному в Атланте, Евгений не только может пробиться в финальный заплыв, но и побороться за подиум. Сейчас его 58,72 на стометровке брассом выглядят вполне конкурентоспособными. В этом сезоне быстрее плыли двое: китаец Цинь Хайян (58,24) и гегемон на этой дистанции на последних двух Олимпиадах британец Адам Пити (57,94).

Понятно, что многие лидеры еще расплывутся к Играм в Париже. Например, этого стоит ожидать от действующего чемпиона мира Ника Финка из США. Свое золото на стометровке брассом он завоевал прошедшей зимой в Катаре. Тогда он показал 58,57. Интересно, что Сомов со своим атлантовским результатом взял бы на последнем ЧМ серебро.