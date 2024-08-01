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Париж-2024

Сегодня, 15:00

Минус еще один нейтральный атлет. Россиян в Париже уже осталось меньше десяти

На Олимпиаде-2024 осталось 9 нейтральных россиян
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Фото Reuters
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Евгений Сомов завершил свои выступления на Олимпиаде.

Олимпиада-2024 движется уже к своей второй неделе, но у нейтральных атлетов из России до сих пор нет ни одной медали. Более того, многие, на кого мы не без причин рассчитывали, уже завершили свои выступления на Играх. Днем четверга вещи в Олимпийской деревне начнет собирать и пловец Евгений Сомов. Единственный представитель нашей страны в водных видах после привычного для себя брасса заявился еще на кролевой спринт. С ожидаемым результатом — вылет после первого же заплыва.

Благодаря щедрости от МОК и World Aquatics

История с попаданием на Олимпиаду Евгения Сомова достойна пересказа. Атлет, о котором все давно уже забыли на родине, да и он сам уже почти три года как завершил карьеру, неожиданно возобновляет регулярные тренировки и отбирается на Игры, несмотря на препятствия со стороны World Aquatics и МОК. Среди таких, к примеру, требование о наличии сразу трех свежих отрицательных допинг-тестов. Откуда им взяться у Сомова, не выступавшего на высоком уровне с 2021 года? Однако Евгений прошел через жесткое сито и стал единственным российским спортсменом в плавании в Париже, поскольку остальные добровольно отказались от возможности поехать во Францию в нейтральном статусе. За исключением разве что Юлии Ефимовой, чей путь в Париж через Багамы также достоин экранизации. Однако хеппи-энда не получилось ни у Ефимовой, ни у Сомова.

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Правда, последний все-таки проплыл на «Ла Дефенс Арене» и достойно выступил в привычной для себя стометровке брассом. Уступил в полуфинале, показав 13-й результат, однако с учетом акклиматизации и «медленной» воды в Париже сделал все, что мог. А затем неожиданно оказался в числе участников предварительных заплывов на 50 метрах вольным стилем. Плавательный спринт кролем — элитный клуб для избранных, сравнимый разве что с легкоатлетической стометровкой. Случайных людей тут не бывает, но так как правила отбора на Игры допускали, чтобы спортсмен добирал второй дистанцией любую из возможных, Евгений будто по приколу решил попробовать. И не сказать, чтобы совсем сплоховал: с учетом того, что кроль он вообще не развивает, проплыл Сомов вполне нормально. О шансах пробиться в следующую стадию наивно было даже думать, задача была — получить удовольствие.

Фото Reuters

Осталось всего девять нейтральных россиян

А вот что касается кайфа от самого олимпийского праздника — тут Евгению равных нет. Он первым из наших нейтралов заехал в деревню атлетов, сфотографировался там с Томасом Бахом, познакомился с десятком спортсменов из самых разных стран мира и удивился невероятной атмосфере на регбийном стадионе, который креативная команда Парижа-2024 перепрофилировала для пловцов. Так что и впечатления от заплывов у россиянина соответствующие моменту. «Я не плавал два года. Но постепенно начал «плыть» в процессе работы. Так что сначала была авантюра, а теперь это — опыт. Из-за того, что надо было сдать тесты за три недели, получение нейтрального статуса отняло много сил. Но оно того стоило, даже если не удалось показать результат. Это большой праздник, большой опыт», — сказал Сомов российским журналистам после своего последнего появления в олимпийском бассейне столицы Франции.

На этом выступления Евгения в Париже завершились. Он стал уже шестым из 15 изначально получивших олимпийские лицензии россиян, кто уезжает с Олимпиады с кучей эмоций, но с пустыми руками. Помимо Сомова, напомним, уже поехали домой пять теннисистов. Команда Шамиля Тарпищева, которая была нашей главной надеждой, на Играх пока не оправдывает ожиданий. Не помогло даже личное присутствие Шамиля Анвяровича на трибунах.

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Накануне выбыли в третьем круге личного турнира Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, после первого же матча в одиночном разряде вылетели Павел Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, пары Веснина/Александрова, Медведев/Сафиуллин и Медведев/Андреева, а Диана Шнайдер добралась только до второго круга. От них, в отличие от Евгения, мы имели право требовать результата. А что касается Сомова — спасибо ему, что в принципе приехал и обозначил собой присутствие российской плавательной школы. Быть даже 44-м в мире — это тоже достижение.

«Могу сказать, что дистанция для него непрофильная, но он молодец. Он принял участие в Олимпийских играх и сделал все, что мог. Он оказался не сильно готов биться за медали, но не беда. Он участник Олимпийских игр — это звучит гордо», — прокомментировал заплыв Евгения Дмитрий Губерниев.

Олимпиада
Евгений Сомов
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