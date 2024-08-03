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Париж-2024

Сегодня, 11:30

Идея называть Чикунову победительницей олимпийских чемпионок вызывает сомнения. Лучше провести между ними матчевую встречу

Чикунову будут объявлять как двукратную победительницу чемпионок Олимпиады
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Пловчихи Татьяна Смит, Евгения Чикунова и Кейт Дугласс
Татьяна Смит, Евгения Чикунова и Кейт Дугласс.
Фото Андрей Голованов/Всероссийская федерация плавания, Reuters
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Мнение журналиста «СЭ» о некорректности сравнения результатов на Олимпиаде и Кубке России.

В плавании у России новая суперзвезда — Евгения Чикунова. Даже в условиях международной изоляции она из раза в раз удивляет, устанавливая мировые рекорды и заставляя задуматься, насколько справедливы победы иностранных соперниц без Евгении. Но одно дело — сравнивать результаты внутренних российских стартов у себя в голове. Совсем другое — выносить подобные сравнения в публичную риторику. Ведь теперь с подачи президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова Чикунову следующие четыре года могут величать победительницей олимпийских чемпионок. Хороша ли эта идея?

Чикунову будут представлять как победительницу чемпионок?

Пока в Париже проходит Олимпиада, российские пловцы выступают на этапах Кубка России — в Екатеринбурге и Калининграде. От участия в Олимпийских играх большинство представителей этого вида спорта из нашей страны отказались добровольно, сочтя для себя условия по допуску неприемлемыми. Среди тех, кто отказался, была и Евгения Чикунова. Пожалуй, это самая успешная пловчиха России здесь и сейчас. «Я сделала этот шаг, исходя из своих духовных, моральных приоритетов, в силу убеждений относительно той самой системы допуска, а не из-за каких-то других факторов», — объясняла затем Чикунова свое решение об отказе от нейтрального статуса.

Евгения Чикунова. Чикунову представили «победительницей олимпийских чемпионок Парижа-2024» на официальном турнире. Хотя она не участвовала в Играх

Во многом позиция спортсменов формировалась за счет отношения к процедуре «нейтрализации» Всероссийской федерации плавания и лично главы этой организации Владимира Сальникова. Последний условия, выдвигаемые World Aquatics, с самого начала подверг резкой критике. Чтобы поддержать мотивацию спортсменов, Сальников пошел на интересный ход. Предложил выплачивать премии за европейские и мировые рекорды, лучшие результаты сезона. А во время чемпионата мира по плаванию сравнивать секунды на ЧМ с секундами, показанными на чемпионате России.

Подобную практику решили повторить и во время Олимпиады. Так Евгения Чикунова заработала за Игры-2024 уже четыре миллиона рублей, даже не участвуя в них — деньги спортсменке полагаются на основании того факта, что в Екатеринбурге она плыла быстрее, чем олимпийские чемпионки Татьяна Смит из ЮАР (на 100 метров) и Кейт Дугласс из США (на 200 метров). В желании поддержать спортсменов в непростой ситуации, конечно, нет ничего плохого. Только вот дальше история со сравнениями результатов Кубка России и Олимпийских игр завернула в сомнительную сторону. На Кубке Балтийского моря Евгению представили как «победительницу олимпийских чемпионок» — судя по всему, с подачи ВФП.

Пловчиха Евгения Чикунова
Евгения Чикунова.
Фото Андрей Голованов/Всероссийская федерация плавания

Медленная вода в бассейне Парижа не позволяет сравнивать секунды

«В ближайшее четырехлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024, Евгения Рылова — как двукратного олимпийского чемпиона и победителя серебряного призера Игр в Париже», — цитирует Сальникова портал matchtv.ru.

И к этому высказыванию есть ряд серьезных вопросов. Кому, как не Владимиру Валерьевичу, легендарному советскому пловцу, знать, что плыть без конкуренции и рядом с главными соперниками — это огромная разница. Кому-то выступать, не ощущая давления, наоборот, сложнее, нежели при соревновательном драйве. Но есть и те, кто теряется, видя, в какой форме приехали конкуренты. В любом случае прямое сравнение секунд с разных турниров — сомнительная история, если только речь не идет о новых мировых рекордах. Да и то мы не знаем, как бы проплыли лучшие спортсмены прошлого в новых обстоятельствах, понимая, что им для победы надо прибавлять.

Евгения Чикунова и&nbsp;Татьяна Смит. Россиянка в плавании опередила олимпийскую чемпионку Парижа. Чикунова получит по миллиону за каждую сотую

Второй важный технический аспект — это разные условия проведения соревнований. О «медленной воде» на «Ла Дефенс Арене» в Париже говорили уже много, и это не пустые слова. Лидеры не выдают свой максимум, хотя, по логике, должны были подводиться к пику именно к Олимпиаде. Однако соревновательная программа в плавании уже близится к концу, а у нас всего один мировой рекорд — от китайца Пань Чжаньлэ. Всему виной, видимо, искривленные стенки и/или особенности конструкции чаши (например, небольшая глубина). Олимпийский бассейн Парижа — временный, и установлен прямо по центру регбийного стадиона. Не всегда это проблема. В Казани, к слову, справились с организацией водного чемпионата мира в чаше футбольной «Казань Арены» в 2015-м. Однако у французов бассейн вышел мелким и волнистым — и эти волны при мощных гребках тормозят пловцов, особенно ближе к финишу.

Пловчиха Татьяна Смит
Татьяна Смит.
Фото Reuters

Лучшая возможность узнать, кто сильнее — устроить матчевую встречу Россия — ЮАР

Чикунова может выдавать внутри России любые секунды, но говорить о том, что она заочно победила Смит или Дугласс, некорректно. Для чистоты эксперимента Евгения должна была плыть вместе с ними. Ровно в то же время, в том же бассейне, по соседней дорожке — чтобы девушки видели друг друга и понимали, насколько им надо выкладываться. Не принижая достижений российской спортсменки, опрометчиво утверждать, что у нее гарантированно было бы два золота на Олимпиаде в Париже. Вернее, может, медали бы и были за Евгенией, но мы этого теперь уже никогда не узнаем. Как не узнаем, сколько медалей выиграл бы сам Сальников, не прими СССР решение об ответном бойкоте Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе. Или же Владимир Валерьевич предлагает со скепсисом относиться к его успехам на Играх-80 в Москве? Ведь там не было его главного конкурента — американца Брайана Гуделла.

Евгений Чикунова. Чикунова вновь с виртуальным золотом Парижа. А на дистанции Рылова в медалях — русский швейцарец

Холодная война так и лишила нас удовольствия увидеть противостояние Гуделла и Сальникова в борьбе за самые престижные награды. Но даже в советские годы никому не приходило в голову ставить под сомнение результаты турниров, на которые кто-то не приехал по собственной воле. Медали Парижа-2024 уже разыграны, и историю не переписать. А вот если нам и правда интересно узнать, на что способна Чикунова, то почему бы не устроить матчевую встречу Евгении против той же Татьяны Смит? Здесь руководству ВФП повезло, речь ведь идет не о спортсменке из западного блока, а об атлетке из формально дружественного государства, члена содружества БРИКС. Евгения, к слову, год назад ездила в Дурбан на Игры БРИКС. Только вот Смит свой же домашний старт тогда пропускала — битвы рекордсменок не случилось.

И все же девушки отлично общаются и поздравляют друг друга в соцсетях. Нет сомнения: стоит Чикуновой позвонить Татьяне, и та приедет хоть в Казань, хоть в Санкт-Петербург. Раскрутите эту дуэль, устройте шоу. А пока же все напоминает популизм в попытке выслужиться и оправдать решение о бойкоте, аргументов в пользу которого, на мой взгляд, становится все меньше. Уже ведь и сама Евгения думает о получении нейтрального статуса. И, скорее всего, никакие креативные «звания» или новые премии ее уже не переубедят.

Плавание
Олимпиада
Евгения Чикунова
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