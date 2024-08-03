Идея называть Чикунову победительницей олимпийских чемпионок вызывает сомнения. Лучше провести между ними матчевую встречу

Мнение журналиста «СЭ» о некорректности сравнения результатов на Олимпиаде и Кубке России.

В плавании у России новая суперзвезда — Евгения Чикунова. Даже в условиях международной изоляции она из раза в раз удивляет, устанавливая мировые рекорды и заставляя задуматься, насколько справедливы победы иностранных соперниц без Евгении. Но одно дело — сравнивать результаты внутренних российских стартов у себя в голове. Совсем другое — выносить подобные сравнения в публичную риторику. Ведь теперь с подачи президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова Чикунову следующие четыре года могут величать победительницей олимпийских чемпионок. Хороша ли эта идея?

Чикунову будут представлять как победительницу чемпионок?

Пока в Париже проходит Олимпиада, российские пловцы выступают на этапах Кубка России — в Екатеринбурге и Калининграде. От участия в Олимпийских играх большинство представителей этого вида спорта из нашей страны отказались добровольно, сочтя для себя условия по допуску неприемлемыми. Среди тех, кто отказался, была и Евгения Чикунова. Пожалуй, это самая успешная пловчиха России здесь и сейчас. «Я сделала этот шаг, исходя из своих духовных, моральных приоритетов, в силу убеждений относительно той самой системы допуска, а не из-за каких-то других факторов», — объясняла затем Чикунова свое решение об отказе от нейтрального статуса.

Во многом позиция спортсменов формировалась за счет отношения к процедуре «нейтрализации» Всероссийской федерации плавания и лично главы этой организации Владимира Сальникова. Последний условия, выдвигаемые World Aquatics, с самого начала подверг резкой критике. Чтобы поддержать мотивацию спортсменов, Сальников пошел на интересный ход. Предложил выплачивать премии за европейские и мировые рекорды, лучшие результаты сезона. А во время чемпионата мира по плаванию сравнивать секунды на ЧМ с секундами, показанными на чемпионате России.

Подобную практику решили повторить и во время Олимпиады. Так Евгения Чикунова заработала за Игры-2024 уже четыре миллиона рублей, даже не участвуя в них — деньги спортсменке полагаются на основании того факта, что в Екатеринбурге она плыла быстрее, чем олимпийские чемпионки Татьяна Смит из ЮАР (на 100 метров) и Кейт Дугласс из США (на 200 метров). В желании поддержать спортсменов в непростой ситуации, конечно, нет ничего плохого. Только вот дальше история со сравнениями результатов Кубка России и Олимпийских игр завернула в сомнительную сторону. На Кубке Балтийского моря Евгению представили как «победительницу олимпийских чемпионок» — судя по всему, с подачи ВФП.

Евгения Чикунова. Фото Андрей Голованов/Всероссийская федерация плавания

Медленная вода в бассейне Парижа не позволяет сравнивать секунды

«В ближайшее четырехлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024, Евгения Рылова — как двукратного олимпийского чемпиона и победителя серебряного призера Игр в Париже», — цитирует Сальникова портал matchtv.ru.

И к этому высказыванию есть ряд серьезных вопросов. Кому, как не Владимиру Валерьевичу, легендарному советскому пловцу, знать, что плыть без конкуренции и рядом с главными соперниками — это огромная разница. Кому-то выступать, не ощущая давления, наоборот, сложнее, нежели при соревновательном драйве. Но есть и те, кто теряется, видя, в какой форме приехали конкуренты. В любом случае прямое сравнение секунд с разных турниров — сомнительная история, если только речь не идет о новых мировых рекордах. Да и то мы не знаем, как бы проплыли лучшие спортсмены прошлого в новых обстоятельствах, понимая, что им для победы надо прибавлять.

Второй важный технический аспект — это разные условия проведения соревнований. О «медленной воде» на «Ла Дефенс Арене» в Париже говорили уже много, и это не пустые слова. Лидеры не выдают свой максимум, хотя, по логике, должны были подводиться к пику именно к Олимпиаде. Однако соревновательная программа в плавании уже близится к концу, а у нас всего один мировой рекорд — от китайца Пань Чжаньлэ. Всему виной, видимо, искривленные стенки и/или особенности конструкции чаши (например, небольшая глубина). Олимпийский бассейн Парижа — временный, и установлен прямо по центру регбийного стадиона. Не всегда это проблема. В Казани, к слову, справились с организацией водного чемпионата мира в чаше футбольной «Казань Арены» в 2015-м. Однако у французов бассейн вышел мелким и волнистым — и эти волны при мощных гребках тормозят пловцов, особенно ближе к финишу.

Татьяна Смит. Фото Reuters

Лучшая возможность узнать, кто сильнее — устроить матчевую встречу Россия — ЮАР

Чикунова может выдавать внутри России любые секунды, но говорить о том, что она заочно победила Смит или Дугласс, некорректно. Для чистоты эксперимента Евгения должна была плыть вместе с ними. Ровно в то же время, в том же бассейне, по соседней дорожке — чтобы девушки видели друг друга и понимали, насколько им надо выкладываться. Не принижая достижений российской спортсменки, опрометчиво утверждать, что у нее гарантированно было бы два золота на Олимпиаде в Париже. Вернее, может, медали бы и были за Евгенией, но мы этого теперь уже никогда не узнаем. Как не узнаем, сколько медалей выиграл бы сам Сальников, не прими СССР решение об ответном бойкоте Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе. Или же Владимир Валерьевич предлагает со скепсисом относиться к его успехам на Играх-80 в Москве? Ведь там не было его главного конкурента — американца Брайана Гуделла.

Холодная война так и лишила нас удовольствия увидеть противостояние Гуделла и Сальникова в борьбе за самые престижные награды. Но даже в советские годы никому не приходило в голову ставить под сомнение результаты турниров, на которые кто-то не приехал по собственной воле. Медали Парижа-2024 уже разыграны, и историю не переписать. А вот если нам и правда интересно узнать, на что способна Чикунова, то почему бы не устроить матчевую встречу Евгении против той же Татьяны Смит? Здесь руководству ВФП повезло, речь ведь идет не о спортсменке из западного блока, а об атлетке из формально дружественного государства, члена содружества БРИКС. Евгения, к слову, год назад ездила в Дурбан на Игры БРИКС. Только вот Смит свой же домашний старт тогда пропускала — битвы рекордсменок не случилось.

И все же девушки отлично общаются и поздравляют друг друга в соцсетях. Нет сомнения: стоит Чикуновой позвонить Татьяне, и та приедет хоть в Казань, хоть в Санкт-Петербург. Раскрутите эту дуэль, устройте шоу. А пока же все напоминает популизм в попытке выслужиться и оправдать решение о бойкоте, аргументов в пользу которого, на мой взгляд, становится все меньше. Уже ведь и сама Евгения думает о получении нейтрального статуса. И, скорее всего, никакие креативные «звания» или новые премии ее уже не переубедят.