Француз Маршан взломал плавание. Смешал баттерфляй с брассом и громит всех на Олимпиаде

22-летний наследник Фелпса открыл в Париже медальный ящик Пандоры.

Франция пока блестяще выступает на домашней Олимпиаде. Страна вторая в медальном зачете, как ни считай, — и по количеству золота, и по общему числу медалей, и даже по очковой системе 3-2-1. Для нации, которая редко попадает даже в пятерку лучших, промежуточный результат Парижа-2024 — фурор. И огромную роль в успехах французов играет всего один человек. Леон Маршан идет пока с опережением графиков Майкла Фелпса, ведь даже Балтиморской Пуле не удавалось выиграть две личные олимпийские дистанции в один день. Леону это удалось, и еще как — он выдал олимпийские рекорды поочередно в брассе и баттерфляе, опровергнув все существовавшие ранее представления о плавании как виде спорта.

Маршан с рекордом победил на несвойственной для себя дистанции

О том, что Маршан будет разрывать на этой Олимпиаде, говорили все, кто хоть как-то интересуется плаванием. Француз за последние два года вышел на космический уровень и не собирается останавливаться. Но то, что он сотворил вечером среды, не поддается адекватному восприятию. В плавании, конечно, наибольшим уважением пользуются специалисты комплекса. Им приходится в равной степени уделять внимание всем четырем стилям — и баттерфляю, и кролю, и брассу, и даже спине. Только вот в борьбе с узконаправленными специалистами в других дисциплинах подобные универсалы по объективным причинам уступают. Одно дело, когда ты всю жизнь тренируешься по одним и тем же лекалам и занимаешься огранкой своего мастерства. Другое — когда приходится комбинировать тренировки самого разного толка, чтобы поддерживать высокий средний уровень.

Причем допустимо сочетать на высоком уровне вольный стиль и спину — посмотрите, к примеру, на Климента Колесникова. Майкл Фелпс был гением и в любимом баттерфляе, и в кроле. Но есть брасс, который мало кто любит. Особенно дельфинисты — для них движения в стиле лягушки кажутся совершенно неестественными. Используются два принципиально разных способа отталкивания от воды, поэтому быть успешным одновременно и в брассе, и в баттерфляе долгое время считалось невозможным. До того момента, пока в плавании не появился Леон Маршан. Его заявка на Олимпийские игры в Париже выглядела следующим образом. Забрать свое на 200 и 400 комплексом, побороться с Криштофом Милаком на двухсотке баттерфляем и помочь Франции реализовать свой потенциал в эстафетных схватках с США и Китаем. Квалификация в брассе в этом уравнении выглядела не более чем шутка.

Леон Маршан. Фото Reuters

Прорыв в технике брасса предсказывал тренер сборной России

Дошутился тем временем Маршан до нового олимпийского рекорда на дистанции 200 метров брассом. Который установил, к слову, всего через полтора часа после победы с новым лучшим временем в истории Игр в баттерфляе. В подобный исход не верилось вот вообще никак. Только вдумайтесь, на взрослом уровне до этого момента у Леона вообще не было медалей в брассе ни на одном хоть сколько-нибудь серьезном турнире! Не считать же таким студенческий чемпионат NCAA в ярдовом бассейне. Если копать еще дальше, то можно дойти до юниорского чемпионата Европы-2019 в Казани. Тогда еще мало кому известный Маршан забрал бронзу. С тех пор прошла целая эпоха, за которую Леон превратился в настоящую машину. Баттерфляя, комплекса, но, казалось бы, никак не брасса. Так в чем же его секрет?

Есть мнение, что именно несочетаемость стилей и помогает Маршану бить привычные представления о плавании. Он буквально плывет брассом как дельфинист — и соперники не могут ничего с этим сделать. Главный тренер сборной России Сергей Чепик еще год назад в интервью RT предполагал, что смена парадигмы может стать золотой антилопой для того, кто первым рискнет играть не по правилам. «Не за горами время, когда дельфинисты начнут плавать брассом, причем так быстро, что классическим брассистам придется просто уйти с поляны, — пророчески утверждал специалист. — Лично я жду этого, наверное, уже года три. Возможно, люди пока просто не задумываются над тем, что существует гораздо более скоростной вариант брасса, который можно реализовать, не нарушая правил. И подстроить под это тренировочную работу». Разумеется, это путь не для каждого, а для уникумов. Но ведь Маршан — как раз такой.

Чепик объясняет, что при детальном рассмотрении разница в технике между баттерфляем и брассом не столь и существенная. «Руки в брассе работают как в «дельфине», только без выноса наверх, корпус — тоже, про ноги мы уже говорили. Осталось найти человека, который мог бы это в голове своей сложить и реализовать», — говорил Чепик. Человек найден, и попробуй его останови. Впереди у Леона 200 метров комплексом и эстафеты, так что медальный дождь наверняка продолжится, а под сводами «Ля Дефенс Арены» еще не раз прозвучит столь сладкая для местных зрителей «Марсельеза».