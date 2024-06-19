Китай отправит в Париж пловцов, замешанных в допинг-скандале. Им там будут сильно не рады

Майкл Фелпс готовит ответный удар для ВАДА и сборной Китая.

До Олимпиады в Париже остается чуть больше месяца, поэтому с каждым днем становится все больше новостей по составу участников Игр. Так, стала известна заявка китайской сборной по плаванию. В ней, как многие и предрекали, нашлись места спортсменам, замешанным в крупном допинг-скандале.

Одиннадцать молчаливых пловцов

Всего в олимпийской заявке Китая оказалось 11 из 23 пловцов, имеющих скандальный шлейф. В том числе в список были включены двукратная олимпийская чемпионка Чжан Юйфэй, олимпийский чемпион Ван Шунь, четырехкратный чемпиона мира Цинь Хайян и другие.

Все они были упомянуты в расследовании газеты The New York Times, которое было опубликовано в апреле. Издание сообщило, что перед Играми в Токио в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен триметазидин. Пробы, давшие положительный результат, сдавались на внутренних соревнованиях в конце 2020 — начале 2021 года, в котором состоялась отложенная летняя Олимпиада.

Источники сообщили, что тогда Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело свое собственное расследование, в ходе которого было выяснено, что триметазидин попал в организм спортсменов случайно и в незначительном количестве. Причиной стала загрязненная еда в отеле. ВАДА с результатами расследования согласилось и не стало никак наказывать китайских пловцов, в том числе позволив им выступить в Токио, где они завоевали медали.

В июне The New York Times нанесло еще один удар по чистоте китайского плавания. Издание заявило, что в 2016 и 2017 годах в пробах троих спортсменов, два из которых стали медалистами в Токио, был обнаружен кленбутерол. CHINADA сообщило, что не разобралось в ситуации, так как попадание вещества было вызвано загрязненным мясом, а не преднамеренным употреблением запрещенных веществ спортсменами. При этом китайцы пригрозили изданию юридическими проблемами.

«Мы заметили несанкционированное раскрытие неопубликованных документов и информации, а также вскрытие конфиденциальности спортсменов (включая несовершеннолетних) такими средствами массовой информации, как The New York Times. Это нарушение этики и морали СМИ, попытка ввести общественность в заблуждение относительно антидопинговой работы, что нанесло серьезный ущерб репутации ВАДА, Китая и всей глобальной антидопинговой системы», — говорится в пресс-релизе CHINADA.

Майкл Фелпс. Фото Global Look Press

Фелпс ждет Баньку

Естественно, такое положение дел многим не понравилось. Особенно острая реакция была на то, что об этих случаях все умалчивали, а общественность узнавала о них через СМИ. Ходили слухи, что ряд ведущих пловцов из тех, кто соревновался с китайскими пловцами на Олимпиаде в Токио, обсуждают подачу коллективного иска к ВАДА.

Острее всех на ситуацию реагируют в США. Так, глава антидопингового агентства страны (USADA) Трэвис Тайгарт назвал происходящее между ВАДА и Китаем потенциальным прикрытием. Недовольна и двукратная олимпийская чемпионка Лилли Кинг, которая в свое время травила Юлию Ефимову на Играх в Рио. «Знаете, когда мы ставим на карту все, что мы делаем, чтобы конкурировать на равных условиях, то очень неприятно потерять веру, что другие делают то же самое», — сказала Кинг.

Подкомитет по надзору и расследованиям и Комитет по энергетике и торговле палаты представителей США запланировали на 25 июня слушания в Конгрессе на тему «Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года». На них в Вашингтон были приглашен самый титулованный спортсмен в истории Игр, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс, а также его коллега по плаванию, четырехкратная олимпийская чемпионка Элиссон Шмитт. Помимо этого, в Капитолии должен появиться глава USADA Трэвис Тайгарт. Заявлен в анонсе и Витольд Банька. Однако, как сообщают американские СМИ, президент ВАДА от этого мероприятия отказался.

Витольд Банька. Фото AFP

«Олимпийские спортсмены посвящают годы своей жизни для совершенствования своего мастерства, чтобы представлять Соединенные Штаты на мировой арене. Они, как и спортсмены из любой другой страны, заслуживают того, чтобы соревноваться на равных условиях, где нет запрещенных допинговых препаратов. Всемирное антидопинговое агентство — руководящий орган, ответственный за обеспечение соблюдения справедливых стандартов, — имеет сомнительную репутацию в выполнении этой миссии. Эти слушания дадут членам возможность изучить этот послужной список, определить возможности для улучшения и гарантировать, что лучшие спортсмены заберут домой золотые медали», — приводятся в анонсе заседания общие слова председателя комитета Палаты представителей по энергетике и торговле Кэти Макморрис Роджерс и председателя подкомитета по надзору и расследованиям Морган Гриффит.

Очевидно, что подобные слушания за месяц до Игр — это попытка надавить на ВАДА. Однако от участия в Играх китайских спортсменов с сомнительным бэкграундом такое не убережет. Три года назад пловцы из Поднебесной заняли на Олимпиаде в Токио четвертое общекомандное место, завоевав три золота, два серебра и одну бронзу. Нынешним летом они настраиваются на большее, как бы это кому-то ни не нравилось.