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Париж-2024

Сегодня, 10:15

Китайский чемпион жалуется на недостойное поведение австралийца. Как это связано с допингом?

Китайский пловец обвинил австралийца в недостойном поведении на Олимпиаде
Михаил Скрыль
Корреспондент
Пловцы Кайл Чалмерс, Пань Чжаньлэ и Давид Попович (слева направо).
Фото Reuters
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Пань Чжаньлэ после выигранного золота на Олимпиаде вольным стилем дал провокационное интервью.

Золото у мужчин на стометровке вольным стилем 31 июля выиграл китаец Пань Чжаньлэ. Китайский спортсмен победил со значительным отрывом и установил новый мировой рекорд. Дистанцию он преодолел за 46,40 секунды. Пань улучшил собственное достижение — в феврале на чемпионате мира в Дохе пловец показал время 46,80 секунды. Однако этот результат оказался омрачен поведением соперника Чжаньлэ.

Рекорд на медленной воде

На Играх в Париже Пань опередил другого фаворита — Кайла Чалмерса. Австралиец отстал от Чжаньлэ на 1,08 секунды. Китайцу всего 19 лет. На первой же Олимпиаде он выиграл золото и установил новый мировой рекорд. Пловцы преимущественно не впечатляют результатами в Париже, чего не скажешь о Пань Чжаньлэ, которому дистанция покорилась за рекордное время.

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Чалмерс был явно разочарован итогами заплывов. Австралиец ехал на Олимпиаду одним из фаворитов, но проиграл молодому китайцу. Пловцы из Поднебесной попали под критику после инцидента в 2021 году. 23 спортсмена провалили допинг-тест, получив положительные результаты. В Китае объяснили эти случаи тем, что спортсмены съели содержащие стероиды гамбургеры в ресторане Пекина. Всемирное антидопинговое агентство после проведения расследования приняло версию Китайского антидопингового агентства о загрязненной пище.

Пань не входил в число 23 пловцов, но установленные им рекорды заставили некоторых спортсменов усомниться в чистоте достижения. Чалмерс, несмотря на разочарование, заявил, что Чжаньлэ заслужил золотую медаль Парижа.

Пань Чжаньлэ.
Фото Reuters

Плеснул водой прямо на тренера

— Я делаю все возможное, чтобы выиграть гонку, и верю, что все делают то же самое, что и я, оставаясь верными честности спорта. Я верю, что... он (Пань. — Прим. «СЭ») заслуживает эту золотую медаль, — приводит слова австралийца Yahoo Спорт.

Китаец, напротив, после выигранного золота дал провокационное интервью у бассейна. Пань заявил, что Чалмерс ранее проигнорировал его на соревнованиях.

— После того как мы закончили эстафету 4x100 метров вольным стилем в первый день, я поприветствовал Чалмерса, но он полностью проигнорировал меня. То же самое касается и Алекси из сборной США. Когда мы тренировались, наш тренер был возле бассейна, и кто-то сделал переворот и плеснул водой прямо на тренера, — заявил Пань.

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Однако позднее Пань отказался от своих комментариев в адрес Чалмерса и не сказал ничего австралийцу в лицо. Сам Кайл признался, что, по словам китайца, именно австралийский спортсмен стал его спортивным ориентиром и одной из причин, почему он занялся плаванием.

— Пань, китайский парень, прямо перед тем как мы вышли, сказал: «Ты мой кумир, и мне нравится смотреть на твои выступления», — заявил Чалмерс.

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