Австралия в очередной раз огорчила США в плавании. Эпоха Ледеки и доминирование американцев в прошлом?

Лучшая пловчиха поколения так и не стала величайшей.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

400 м в/с

Финал

1. Ариана Титмус (Австралия) — 3:57.49

2. Саммер Макинтош (Канада) — 3:58.37

3. Кэти Ледеки (США) — 4:00.86

Плавание в США практически религия (о чем недавно рассуждал наш Евгений Сомов). Американская сборная — привычный фаворит практически каждого чемпионата мира и тем более Олимпиады. А после того как на пенсию ушли Майкл Фелпс и Райан Лохте, вести за собой звездно-полосатых доверили Кэти Ледеки. Она, вероятно, одна из сильнейших пловчих в истории, уникум. Ведь мало кто в мире конкурентоспособен на столь разных дистанциях — от спринтерской сотки до стайерских 1500. Поэтому Кэти пророчили величие. Девушка могла обойти по числу медалей и Фелпса, если бы не взлет австралийского плавания и ранний регресс самой Кэти. Неужели время Ледеки, а вместе с тем и доминации США в плавании уже в прошлом?

Ариарне Титмус. Фото Reuters

Американская сборная приехала в Париж в тяжелом состоянии

400 метров вольным стилем в Токио-2020 оказались весьма драматическими. Ледеки ехала на Игры в Японии уже в статусе пятикратной олимпийской чемпионки. И планировала собрать богатый куш и в столице Страны восходящего солнца. К тому же она на тот момент ни разу не проигрывала на Олимпиадах личные дистанции. В 2012-м отобралась только на 800 метров, которые к тому моменту едва появились в программе Игр, — и с ходу взяла золото в 15 лет. В Рио-де-Жанейро плыла уже и 200 метров, и 400, и любимые 800 — в каждом случае ей не находилось равных. И тут победную серию «поцелованной Богом» спортсменки останавливает дерзкая австралийка Ариарне Титмус. То, что с ней нужно считаться, Ледеки осознала еще в 2019-м на ЧМ в Кванджу. И все же тогда поражение Кэти сочли за случайность.

В Токио Ариарне доказала миру, что пришла в плавание всерьез и надолго. И хотя на 800 соперничать с Ледеки на равных уже не получилось, американка поняла, что ее эпоха уходит. К Играм в Париже девушки и вовсе подходят в разном настроении. Если Ариарне только взбирается на пик карьеры, то Кэти в свои 27, кажется, постепенно идет на спад. При этом американская сборная переживает непростую смену поколений. Калеб Дрессел едет с ярмарки, Реган Смит и Бобби Финк нестабильны, а Гретхен Уолш, несмотря на свой статус мирового рекордсмена, не факт, что принесет стране больше одной или двух медалей. В таких обстоятельствах от Ледеки ждут все и даже больше, к тому же есть и важная личная мотивация — побороться с Фелпсом по числу олимпийских наград хотя бы в личных дисциплинах.

Кэти Ледеки. Фото Reuters

Ледеки ни разу еще не опускалась на третье место на ОИ и ЧМ

По числу медалей на ЧМ в индивидуальных стартах Кэти уже обошла «балтиморскую пулю». Однако в олимпийской гонке поспевать за Фелпсом не удается, и еще один важный шанс упущен. Причем что обиднее всего — даже реального соперничества с Титмус не было. Ариарне плыла где-то в своей лиге, следом за ней спустя секунду доплывает Саммер Макинштош, а Кэти только на третьем месте. Это первая для нее бронзовая медаль с Олимпиад и чемпионатов мира, до этого Кэтлин Женевьев Ледеки ни разу не опускалась ниже хотя бы второй строчки пьедестала ни на одном из важных стартов. Вспомнить можно разве что чемпионат Тихого океана в Токио в 2018-м. Тогда Ледеки стала третьей на двухсотметровке, но 200 никогда и не были ее коронной дисциплиной, а плыла она ее после утомительных 800 и 1500.

Сейчас же Кэти на порядок уступала в скорости, несмотря на начало Игр. В таких обстоятельствах нельзя поручиться, что стайерские дистанции будут за американкой. За ней опыт и выносливость, только если Ледеки будет уступать соперницам в скорости, ей уже ничего не поможет. Вообще без золота Кэти во Франции едва ли останется и свое еще возьмет. Только вот, как в былые годы, на эстафеты надеяться не приходится. Ледеки и так тащила подруг по сборной к наградам (недаром тренеры в 2016-м даже ставили ее на спринтерские 4 по 100). За эти годы американская система при всех своих плюсах новую молодую поросль вырастить не сумела, так и в 4 по 200 что-то весомое Австралии USA Swimming противопоставить не смогут.

Фото AFP

Американцы могут уступить первое место в плавании впервые с 1988 года

Последний раз американцы уступали первое место в общекомандном зачете плавания в далеком Сеуле-1988. Всему виной невероятная сборная ГДР, где заправляла Кристин Отто. Шесть золотых с одной Олимпиады — вот тот ориентир, на который смотрела Ледеки. И она может сколько угодно пенять на допинговую составляющую успехов Восточной Германии (вероятно, местами даже справедливо), только реальности это не меняет — дотянуться до Отто ей не удавалось и, видимо, уже не удастся. Наверняка на нее в таких обстоятельствах и повесят первое за 36 лет поражение американцев в любимом виде спорта. В сети уже масса комментариев с критикой Кэти, на которые даже обратил внимание Майкл Фелпс. Он посчитал необходимым поддержать соотечественницу перед стартами на 800 и 1500 м — которые, откровенно говоря, для нее сейчас куда более значимее, чем 400.

«Нужно отдать Кэти должное. Она устанавливает рекорды буквально каждый божий день. Двигается вперед и двигает вместе с собой весь наш спорт. Она — доминирующий атлет и лучшая пловчиха современности», — заявил самый титулованный олимпионик в истории.

Спорить с гениальностью Ледеки трудно, пересмотрите хотя бы результаты ЧМ-2015 в Казани. Поверить в то, как человек подряд за сутки устанавливает три мировых рекорда на столь непохожих друг на друга 400 и 1500, буквально с разницей в час, до сих пор трудно. Только вот прямо сейчас Титмус с подругами сильнее команды Кэти. А есть ведь еще и Леон Маршан, поставивший перед собой цель переписать последние действующие рекорды Фелпса. Румын Давид Попович, меняющий принципиальные представления о плавании, и россыпь китайцев, в борьбе с которыми американцы пытаются разыграть допинговую карту. Только помочь эта кулуарная борьба на деле им не сможет.