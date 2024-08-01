Евгения получит еще одну премию.

Олимпийские игры. Женщины. 200 метров, брасс

1. Кейт Дугласс (США) — 2.19,24

2. Татьяна Смит (ЮАР) — 2.19,60

3. Тес Схаутен (Нидерланды) — 2.21,05

Евгения Чикунова отказалась от возможности выступать на Олимпиаде в Париже, однако заочно она все-таки соревнуется с Татьяной Смит, Кейт Дугласс и остальными сильнейшими брассистками планеты.

Как это возможно? Все дело в системе мотивации от Всероссийской федерации плавания. Она обещала выплатить по два миллиона всем нашим атлетам, которые покажут на Кубке России в Екатеринбурге результаты быстрее, чем во Франции. Чикунова уже гарантировала себе премию за стометровку, а теперь виртуально победила и на 200 метрах.

Результаты на Играх проседают из-за «медленной» воды

Результат Чикуновой на Кубке России — 2 минуты 18,98 секунды. Американка Кейт Дугласс выиграла в Париже с результатом в 2 минуты 19,24 секунды. Евгения вновь заочно опередила время олимпийской чемпионки Игр-2024, за что получит два миллиона рублей. Только значит ли это, что у нашей примы было бы два олимпийских золота? Не факт. Во-первых, в принципе сухое сравнение цифр даже в циклических видах не совсем корректно. Все-таки нужно учитывать живую конкуренцию между атлетами, нюансы акклиматизации и волнения. В Токио три года назад Евгения тоже ехала в числе фавориток, однако в финале ее будто замкнуло. Во-вторых — что, наверное, важнее всего — это «медленная» вода на «Ла Дефенс Арене». Про тяжелый бассейн в Париже говорилось уже много, и это не пустые слова — плыть на рекорды тяжело.

Пока что мировой рекорд на этой Олимпиаде только один. Китайцу Пань Чжаньлэ, видимо, все нипочем, поскольку он выдал на стометровке вольным стилем космические 46,40. Но в остальном результаты элиты мирового плавания удручают. Случаются олимпийские рекорды, национальные, но лучшие из лучших не могут показать даже личные достижения — что явно говорит об объективных сложностях с бассейном. Причин «медленной» воды может быть несколько. Это и особенности очистки, и нюансы с температурой, и даже качество воздуха. Не говоря уже о таких фундаментальных вещах, как искривленные стенки и/или особенности конструкции чаши. А ведь бассейн здесь временный и установлен прямо по центру регбийного стадиона. Впрочем, тут французам с ухмылкой ответят татары, ведь на футбольной «Казань Арене» в 2015-м проблем с мировыми рекордами не возникало. Здесь же бассейн мелкий и волнистый — и он тормозит пловцов.

Кейт Дугласс. Фото Global Look Press

Все по плечу

При этом не оставляет внутреннее ощущение, что Чикуновой образца 2024 года все было бы по плечу. Пусть и без повторения своего мирового рекорда, но обыграть Дугласс и Татьяну Смит в Париже ей явно под силу. В том-то и дело — вопрос, кто победил бы в случае попадания Евгении на Олимпиаду, так и будет годами волновать теперь как спортивных фанатов, так и прежде всего саму Чикунову. Ведь статус олимпийской чемпионки уже разыгран. На сотке его забрала Смит, в четверг на 200-метровке — Дугласс. Чикунова же с щедрыми призовыми остается победительницей Кубка России. В активе одной из сильнейших пловчих страны до сих пор нет побед весомее чемпионата Европы по короткой воде. И это печально.

На днях Чикунова заявила, что ее не волнуют деньги. Она хочет соревноваться среди лучших и теперь пересматривает свое отношение к нейтральному статусу. Евгений Сомов на своем примере доказал, что бояться нечего, и хотя не выиграл медалей, но отлично провел время — а теперь думает съездить и на чемпионат страны. Через год первенство планеты, и там, помимо Евгении, хочется увидеть, например, Климента Колесникова. Евгений Рылов не сможет — он под личными санкциями. А вот Климент до сих пор в отличной форме и наверняка не потерялся бы на 200-метровке спиной в Париже. Впрочем, и так без людей с российскими корнями не обошлось. В медали в последний момент успел взобраться русский швейцарец Роман Минтюков.