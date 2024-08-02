Чикунову представили «победительницей олимпийских чемпионок Парижа-2024» на официальном турнире. Хотя она не участвовала в Играх

Всероссийская федерация плавания говорит, что так теперь будет постоянно.

Что случилось

На этой неделе на Кубке России в Екатеринбурге наша спортсменка Евгения Чикунова показала лучшее время, чем сразу две обладательницы золотых медалей Олимпийских игр в Париже. В заплыве на 100 метров брассом чемпионка Татьяна Смит (ЮАР) показала время 1.05,28, а Чикунова преодолела ту же дистанцию за 1.05,26. В заплыве на 200 метров брассом в Париже победила американка Кейт Дугласс со временем 2.19,24, а Евгения днем ранее показала 2.18,98.

В пятницу, 2 августа, Чикунова выступала уже на «Кубке Балтийского моря», проходившем в Калининграде. На нем она представляла Санкт-Петербург. Перед финальным заплывом на 100 метров брассом диктор в бассейне объявила Евгению как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр в Париже, хотя она в них не участвовала.

Как сообщил «Матч ТВ» президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, теперь Чикунову будут так представлять регулярно:

— На ближайшее четырехлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024, Евгения Рылова — как двукратного олимпийского чемпиона и победителя серебряного призера Игр в Париже.

Кто она такая

19-летняя Чикунова — российская пловчиха, победительница чемпионата Европы-2021 на короткой воде, многократная чемпионка России, обладательница мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом (2.17,55).

Фото Global Look Press

Почему Евгения не на Олимпиаде

Чикунова выполнила все нормативы для участия в олимпийских соревнованиях на дистанциях в 100 и 200 метров брассом, однако вместе со всей нашей сборной приняла решение не участвовать в Играх в нейтральном статусе:

— Я сделала этот шаг, исходя из своих духовных, моральных приоритетов, в силу убеждений относительно той самой системы допуска, а не из-за каких-то других факторов.

Несмотря на пропуск Игр, Чикунова заработала 4 миллиона рублей за свои успешные результаты. Перед стартом Олимпиады Всероссийская федерация плавания пообещала нашим атлетам премию в размере 2 миллионов рублей, если их результаты на Кубке России превзойдут время олимпийских чемпионов.