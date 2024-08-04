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Париж-2024

Сегодня, 19:45

Итальянский пловец уснул в Париже прямо на улице. В городе стоит жара, которая не дает спать по ночам

Итальянский пловец уснул в Париже прямо на улице
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Томас Чеккон.
Фото Reuters
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Атлеты не могут нормально восстановиться.

Игры в Париже сопровождаются жаркой погодой, от которой не получается спастись даже в Олимпийской деревне. Жилье спортсменов не оборудовано кондиционерами, из-за чего невозможно контролировать температуру воздуха. Участники соревнований жалуются на условия с самого начала стартов.

Хусейн Алирез, гребец из сборной Саудовской Аравии, поделился в соцсетях забавным фото с итальянским пловцом Томасом Чекконе. На нем спортсмен спит на улице: посреди дня расположился на расстеленном покрывале. Алирез подписал фотографию ироничными «отдыхай сегодня, побеждай завтра» — на Олимпиаде в Париже Чекконе взял золото в плавании на 100 метров на спине.

Итальянец был одним из главных критиков условий в Олимпийской деревне. По его словам, жизнь там серьезно влияет на физическое состояние. «Тут нет кондиционера, жарко, кормят плохо, — сокрушался пловец. — Многие атлеты переезжают по этой причине. То дождь, то жара, то холод, мало спим и скверно питаемся. И бассейн медленный. Все это вызывает легкую усталость и может оказать влияние. Это не оправдание — просто чистая хроника того, что, наверное, не всем известно».

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О жаре в Олимпийской деревне высказывался далеко не только Чекконе. «Было очень жарко. Просто лежал. Тяжело очень в плане духоты. В большинстве домов в Олимпийской деревне нет кондиционеров. Точнее, есть, но они привозные. И то их нам выбивал начальник команды. Так что по отношению к другим мы еще неплохо живем», — подтвердил слова Томаса россиянин Евгений Сомов.

Некоторые спортсмены оборудовали жилье собственными кондиционерами. В целях минимизации вреда для окружающей среды организаторы решили не устанавливать системы охлаждения, хотя нынешнее лето в Европе — одно из самых жарких в ХХI веке. Средняя температура июльского Парижа составила 25,8 градуса — на 0,1 выше нормы. А в последнюю неделю Олимпиады температура практически не будет опускаться ниже 30 градусов.

Фото Reuters

Первыми кондиционеры в Олимпийскую деревню привезли американцы, вслед за ними так поступило еще несколько делегаций. «В наших беседах со спортсменами это (кондиционеры. — Прим. «СЭ») было приоритетом, и атлеты считали это критически важным компонентом для своих возможностей. Последовательность и предсказуемость имеют решающее значение для выступлений сборной США», — рассказала генеральный директор Олимпийского комитета Соединенных Штатов Сара Хиршланд.

Ранее южнокорейские пловцы объявили о переезде из Олимпийской деревни — не устроили условия логистики из места жительства до стадиона. Автобусы тоже не оборудованы кондиционерами, из-за чего 45-минутная дорога до бассейна превращалась в тяжелое испытание.

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