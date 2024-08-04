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Париж-2024

Сегодня, 00:30

Ледеки догнала по золоту советскую гимнастку Латынину. Кэти — третья спортсменка в истории Олимпиад по числу наград — 14

Американка Ледеки догнала советскую гимнастку Латынину по количеству золота на Олимпиаде
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Кэти Ледеки.
Фото Global Look Press
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И официально — лучшая пловчиха в истории.

Олимпийские игры. Плавание. 800 м, вольный стиль
1. Кэти Ледеки (США) — 8.11,04
2. Ариарне Титмус (Австралия) — 8.12,29
3. Пэйдж Мэдден (США) — 8.13,00...
...7. Анастасия Кирпичникова (Франция) — 8.22,80

Кэти Ледеки — первая в истории девятикратная олимпийская чемпионка в плавании. Раньше лидером по числу наград в бассейне была еще одна представительница США — Дженни Томпсон. Ее Ледеки обошла еще в среду, выиграв на своей «железной» дистанции 1500 метров.

В субботу вечером Кэти оформила золотой дубль на Играх-2024, став сильнейшей на 800-метровке. Тем самым, она окончательно закрепила свое величие, ведь в сумме у американки теперь уже 14 олимпийских наград. И впереди из женщин только советская гимнастка Лариса Латынина с норвежской лыжницей Марит Бьорген.

Кэти Ледеки.
Фото Global Look Press

Первая играючи

Можно сколько угодно говорить, что Ледеки уже не та, ее лучшие годы позади и таких перфомансов, как в Казани на ЧМ в 2015-м и в Рио-де-Жанейро на ОИ в 2016-м от нее мы больше не увидим. Но затем Кэти появляется в бассейне и показывает, в каком направлении следует идти скептикам. Из раза в раз. Юношеского задора, который позволял Ледеки быть лидером и на 400 метров, и даже конкурировать со спринтершами на 200 и 100 м уже и правда нет. Но вот начиная с отметки в 800 метров, почти нет смысла пытаться догнать Кэти. К чести австралийки Арианы Титмус, она хотя бы попробовала. Держалась вровень вплоть до 600 метров, только вот американка держала ситуацию полностью под полным контролем: задавала ритм, заставляя соперницу отдавать все силы уже на старте дистанции.

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Такая игра в кошки-мышки с Ледеки едва не подвела Титмус. На последнем бассейне спортсменка с Зеленого континента могла, если и не потерять медаль, то как минимум остаться без серебра — максимально близко подошла еще одна представительница США Пэйдж Мэдден. В финальном спурте от Ариана все же оторвалась, однако достать Кэти уже не представлялось возможным — к тому же и Ледеки знает, как сохранить энергию и сработать в касание. Стайерские дисциплины помимо банального атлетизма на самом деле еще требуют и холодного расчета. Кэти мастерски умеет разложить дистанцию по отрезкам так, чтобы выжать из себя все в самый нужный момент. Чувствуется многолетний опыт. Это будучи 17-летней звездочкой она могла себе позволить всякий раз идти на мировой рекорд, сейчас же плывет ровно с той скоростью, что нужна для победы.

Кэти Ледеки.
Фото Global Look Press

Перспективы

Самой себе образца Рио-2016 Ледеки проиграла прилично. Но ведь и свой максимум Кэти показывать в «медленном» бассейне Парижа явно не планировала. Зачем, если никого рядом и близко нет? Спортсменке всего 27 лет, но она уже девятикратная олимпийская чемпионка. Теперь уже однозначно лучшая в плавании, среди же всех видов столько же побед только у легендарной советской гимнастки Латыниной. Впереди она за счет общего числа наград — 17 против 14. Причем свое добрать Ледеки еще успеет. Следующая Олимпиада для американцев домашняя, и к Лос-Анджелесу Кэти постарается подготовиться настолько хорошо, насколько это возможно для стайера в 31 год. С Майклом Фелпсом и его 23-я золотыми наградами поспорить не получится, но у него и дистанций было больше, и с поколением повезло — половину медалей пловец взял за счет эстафет.

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В Париже Ледеки как могла пыталась вытащить американок на первое место в дуэли с Австралией, но в кои-то веки у страны кенгуру глубина состава гораздо предпочтительнее, чем у звездно-полосатых. Осталась еще комбинированная эстафета 4х100, где мы Кэти уже вряд ли увидим. Так что счет ее наград продолжим через четыре года. За которые слабее Ледеки едва ли станет. Вопрос, смогут ли за это время прибавить остальные? Об Анастасии Кирпичниковой, к примеру, по итогам заплыва на 800 метрах даже нечего сказать. Она оставила все силы — как моральные так и физические — на 1500 метрах. Повторить геройский заплыв во второй раз Настя уже не смогла. И с большой долей вероятности завершила для себя эту Олимпиаду.

Плавание
Олимпиада
Кэти Ледеки
Лариса Латынина
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