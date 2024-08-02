Во Франции формируется культ пловца.

Олимпийские игры-2024. Плавание. Мужчины. 200 метров, комплекс

1. Леон Маршан (Франция) — 1.54,06 (олимпийский рекорд)

2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.55,31

3. Ван Шунь (Китай) — 1.56,00

Выступать на домашней Олимпиаде в статусе фаворита — роль, которую никому не пожелаешь. На тебя молится буквально вся страна, давление колоссальное. А какие преимущества? Разве что отсутствие акклиматизации после долгой дороги через океан.

Леон Маршан уже вписал себя в олимпийскую историю. До него четыре личные золотые медали с одних Игр брал разве что Майкл Фелпс. Француз идет по графику Майкла образца Пекина-2008. Только вот если великий американец разрывал в далеком Китае, то Леон показывает волшебство для трибун родного Парижа. И подобного в плавании раньше точно не видели.

Леон вновь превзошел результат Фелпса и остался в сотых от мирового рекорда

После того как Маршан взял в один день 200 брассом и 200 баттерфляем, особой интриги касательно заплыва на 200 метров комплексом не было. Разговоры о мандраже или усталости ближе к концу Олимпиады были несостоятельны. Леон набрал такую форму и настолько преисполнился в уверенности в себе, что, кажется, заявите его на стометровку спиной или кролем — он и там будет разрывать.

Посмотрите секунды по раскладке Маршана на дистанциях что 200 метров комплексом, что 400 — там все близко к результатам, которые выдают профильные специалисты на спине или вольным стилем. Преимущество над соперниками по соседним дорожкам у Маршана и без того колоссальное. Уже после первого поворота соревновался он никак не с британцем Данканом Скоттом или китайцем Ван Шунем. Ориентир был только на мировой рекорд.

Чтобы Игры-2024 окончательно превратились для Леона в сказку, ему и правда не хватило только исторического достижения. Однако «медленная вода» на «Ла Дефенс Арене» пока что покорилась только Пань Чжаньлэ из КНР.

На 200 комплексом Маршан был близок к тому чтобы опередить цифры Райана Лохте из 2011-го. Не хватило каких-то шести сотых, так что вновь приходится ограничиваться «всего лишь» олимпийским рекордом. Но француз обыграл Майкла Фелпса образца Пекина-2008. А тогда Балтиморская Пуля был в самом прайме и задавал тренды на годы вперед. Сейчас же Фелпс — эксперт на американском ТВ и смотрит за тем, как Маршан громит его достижения с трибун. Но без какой-либо обиды, наоборот, Майкл восхищается его прогрессом и признает, что даже ему покорилось бы далеко не все, что творит последнюю неделю 22-летний парень из Тулузы.

Фото Global Look Press

Маршан стал первым французом с четырьмя золотыми на одних Играх

«Это, наверное, величайший дубль, который я когда-либо видел в истории спорта. Проплыть 200 м баттерфляем быстрее 1.52 и 200 м брассом за 2.05 — парень явно умеет плавать. Он наделает еще много шума», — сказал Фелпс после того, как Леон взял два золота на индивидуальных дистанциях за два часа.

Позднее стали известны подробности того, как Маршан готовил себя в перерыве между двумя победными заплывами. Тренер Боб Боумен, тот самый, который и явил миру Фелпса, нашел чит-код по восстановлению и для француза. Расписание финалов известно сильно заранее, поэтому план для Леона был расписан Боуменом по минутам. Очистка организма от накопленного лактата, восстановление дыхания путем особых упражнений. И вода с изотоником. Нет, много воды и изотоника. Очень много! Ноги в то же время должны максимально оставаться неподвижными.

Будь воля тренера, его подопечный все эти два часа провел бы в ледяной ванне, да вот незадача — есть еще и церемония награждения. Петь «Марсельезу» вместе с тысячами зрителей на трибунах безумно приятно, но это тратит эмоции. А они в критический момент едва ли не важнее физического состояния спортсмена.

Фото Reuters

Однако Маршан справился и стал уникальным атлетом для Пятой республики — первым и пока единственным, кто взял сразу четыре золота на одной Олимпиаде. До этого по три награды высшего достоинства было у велогонщика Поля Массона (Афины-1896), горнолыжника Жан-Клода Килли (Гренобль-1968) и биатлониста Мартена Фуркада (Пхенчхан-2018). Роль Леона на этих Играх переоценить невозможно. Он в одиночку вытащил Францию в тройку лидеров в плавании. А в общем зачете из 10 золотых наград французов от него почти половина.

При этом Олимпиада ведь еще для Маршана не закончилась. Впереди есть две комбинированные эстафеты, куда Леона наверняка поставят на одном из этапов (скорее всего — в баттерфляй). И учитывая, насколько он хорош, кто знает, чем все это закончится. Главное, чтобы не слишком сильно отставали партнеры и не растеряли весь добытый гандикап.