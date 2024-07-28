Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 21:30

Неожиданный герой дня на Олимпиаде: мужчина в пестрых плавках прыгнул в бассейн и спас соревнования

Мужчина в пестрых плавках прыгнул в бассейн и стал мемом на Олимпиаде
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сотрудник бассейна на Олимпиаде в Париже.
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен
Необычный случай произошел перед заплывом на 100 метров брассом среди женщин.

Олимпиада, как и любое другое соревнование, входит в историю не только благодаря разыгранным медалям, борьбе спортсменов и страстям на площадках. Каждый турнир запоминается еще и комичными случаями, которые зачастую невозможно предугадать или срежиссировать. Иногда в спорте происходят ситуации, которые никто и представить не мог.

Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Роман Сафиуллин. Олимпиада 2024: Котов проиграл Вавринке, Сафиуллин вышел во второй круг. Онлайн-трансляция 28 июля

Подобный инцидент случился в воскресенье на соревнованиях по плаванию в «Ла Дефанс Арене». К стометровке брассом готовились женщины, как вдруг к бассейну направился мужчина не самого спортивного телосложения в пестрых плавках и без шапочки. Не спешите отождествлять историю с чем-то нетрадиционным. На самом деле он появился в воде и задержал старт совершенно законно.

У мужчины, который моментально приковал к себе внимание зрителей и спортсменов, была конкретная задача: поднять со дна бассейна потерянную одной из пловчих шапочку. По правилам, во время заплывов посторонних предметов не должно быть. Поэтому мужчине пришлось выполнить незапланированное погружение.

Неожиданный гость бассейна вошел в воду под овации зрителей. И без труда справился с задачей, подняв шапочку американки Эммы Вебер. Мужчина быстро вжился в образ спасителя соревнований. Вынырнув из бассейна, он победоносно поднял руку с шапочкой вверх. Публика наградила героя овациями, а он поблагодарил стадион в ответ.

Вебер заняла последнее место в своем заплыве и не прошла квалификацию. Однако инцидент с потерянной шапочкой и ее спасителем явно запомнится надолго. Медальный заплыв среди женщин брассом на 100 метров состоится 29 июля. Его участники определятся по результатам двух полуфиналов, которые проходят вечером в воскресенье.

Плавание
Олимпиада
5
Обсудить
Читайте также
Мирра Андреева проиграла Линетт на старте Олимпиады
Байлз получила травму и рискует сняться с Олимпиады
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Австралия в очередной раз огорчила США в плавании. Эпоха Ледеки и доминирование американцев в прошлом?