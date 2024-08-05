Парагвайская пловчиха ночевала за пределами Олимпийской деревни. За это ее выгнали из расположения сборной

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Руководство парагвайской сборной выгнало пловчиху Луану Алонсо из расположения команды после того, как девушка переночевала за пределами Олимпийской деревни. Ранее 20-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры — в Париже она участвовала в турнире по плаванию на 100 метров баттерфляем.
По информации испанского издания Marca, НОК Парагвая обратился к девушке с просьбой немедленно покинуть Олимпийскую деревню. Руководство считает, что ее присутствие создает в коллективе неспортивную атмосферу. Причиной решения оказалось то, что Алонсо один раз провела ночь за пределами места проживания атлетов.
«Вас немедленно просят покинуть Олимпийскую деревню, — говорится в заявлении Ларисы Шере, главы НОК Парагвая. — Ваше присутствие создает неподходящую атмосферу внутри сборной Парагвая. Мы благодарим за то, что вы действовали в соответствии с инструкциями, поскольку не ночевали в Олимпийской деревне по собственной воле».
Алонсо завершила выступления на Играх еще 27 июля, когда не смогла преодолеть предварительный раунд соревнований, заняв последнее место. Обычно атлетам разрешают остаться в Олимпийской деревне до конца турнира, однако поведение Луаны вынудило НОК Парагвая выдворить пловчиху гораздо раньше.
Алонсо сразу после выступления в Париже объявила о завершении карьеры. По ее словам, решение она приняла еще до начала Игр, а слабый результат никак на это не повлиял. При этом пловчиха мечтала завоевать золотую медаль и после провала извинилась перед парагвайскими болельщиками.
«Теперь это официально! — сообщила девушка в соцсетях. — Ухожу из плавания, спасибо всем большое за поддержку! Извините, Парагвай, мне остается только поблагодарить вас! Я очень эмоциональна, потому что это был мой последний заплыв. Плаваю уже 18 лет и испытываю столько эмоций. К сожалению, решила остановиться, но рада, что мой последний старт прошел на Олимпийских играх.
Все произошло не так, как я хотела. Искренне извиняюсь перед Парагваем, но сделала все, что могла. Поэтому счастлива уйти на пенсию здесь, при полном олимпийском стадионе".