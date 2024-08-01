Кирпичникова сменила гражданство и стала полицейской во Франции. Теперь она с серебром Олимпиады

Анастасия оформила третью медаль большой России на Олимпиаде.

Олимпиада-2024. Плавание

Женщины. 1500 метров вольным стилем

1. Кэти Ледеки (США) — 15.30,02

2. Анастасия Кирпичникова (Франция) — отставание 10,33

3. Изабель Гозе (Германия) — 11,14

Переезд пловчихи Кирпичниковой во Францию — пример индивидуального выхода из ситуации с отстранением России на международной арене, поэтому эту награду можно засчитать и нашей школе. Конечно, Анастасия давно живет во Франции, тренируется там и молодой человек у нее местный, поэтому этот переход — не искусственный, спортсменка не лукавила, когда говорила: «Это мой второй дом». Но последуй санкции, Кирпичникова вполне могла бы сейчас брать медаль в Париже под флагом с синим, белым и красным цветами, но в другой последовательности.

И Франция тоже приняла Анастасию. Возможно, поэтому она взяла неожиданное серебро на 1500 метрах вольным стилем, проиграв только великой американке Ледеки.

Любовь страны

Огромный стадион на 30 тысяч человек орал «Вперед, Настя!», и даже вне арены вокруг люди смотрели толпами ее плавание — в барах и даже у... полицейских машин. Причем этот представитель власти на фоне заката смотрел заплыв своей коллеги.

Кирпичникова, перейдя в сборную Франции, стала представлять полицию. Это подписавшим контракт в России нельзя выступать на Играх — а тут можно. Новость об этом появилась на сайте Национальной полиции через минут 20 после заплыва. Справедливости ради — уже в подзаголовке упомянуто, что Анастасия из России.

— Как и все 66 членов Национальной полицейской команды, эти спортсмены пользуются преимуществами соглашения, заключенного с Национальным агентством спорта. Спортсмены и спортсменки заключают трудовой договор, это нетипичный вариант сотрудничества, которое позиционирует отношения между Национальной полицией и атлетами в духе уважения, взаимности и доверия. В обмен на финансовую поддержку, обучение и перспективы дальнейшей спортивной карьеры члены Национальной полицейской команды имеют право представлять учреждение на спортивной арене. Они являются послами Национальной полиции для французов и послами спорта для полицейских и женщин-полицейских, — говорится на сайте.

Анастасия Кирпичникова. Фото Reuters

У большой России — три медали

— В начале соревнований я не верила, что это возможно. Сейчас я показала 15.40, это время, о котором я и мечтать не могла, когда начинала с Филиппом (Люка, тренером. — Прим. «СЭ»). У меня нет слов. Серебряная медаль... думала, что могу в лучшем случае завоевать бронзу, — сказала на чистом французском своим (теперь своим) журналистам Кирпичникова.

Ледеки проиграть вообще не зазорно — она уже восьмикратная олимпийская чемпионка, и выше по золоту только пять человек — Фелпс (23), Латынина, Нурми, Спиц и Льюис (по 9). О чем-то да говорит. Кирпичниковой она привезла 10 секунд. А вот сама Анастасия выгрызла серебро с разницей в сотые и немки Изабель Гозе. И это на полутора километрах, когда бассейн проплывают 30 раз!

Для российских спортсменов, которые когда-либо представляли РФ или родились на ее территории, это третья медаль. До этого по бронзе взяли дзюдоисты из Москвы и Иркутска Адиль Османов (Молдавия) и Сомон Махмадбеков (Таджикистан). Последний посвятил ее двоюродному брату, который выступает за нашу страну и в Париж не приехал.

В России сейчас, очевидно, начнется спор о том, можно ли Анастасию поддерживать или нет, радоваться или не нужно. Есть простое мнение — каждый решает сам, а Анастасия, судя по всему, от этого уже далека.