«У Тамары астма». Пловчиха из Словакии потеряла сознание после заплыва

Спортсменку уносили из бассейна на носилках.

Утром 2 августа на Олимпиаде в Париже прошли предварительные раунды в женском комплексном плавании на 200 метров. Один из заплывов закончился настоящей драмой — словацкая спортсменка Тамара Потоцкая упала в обморок, после того как выбралась из бассейна.

После припадка Тамаре оказали медицинскую помощь с помощью кислородной маски — по словам медиков, в этот момент пловчиха находилась в сознании. Спустя несколько минут ее переложили на носилки и унесли с арены. Зрители сопровождали Потоцкую аплодисментами в знак поддержки.

«У Тамары астма, — рассказала руководитель словацкой команды Ивана Ланге. — Вся эта комбинация нервного и физического напряжения, ведь у нее не было ингалятора под рукой, способствовала возникновению этой проблемы. Она быстро получила кислород и необходимые лекарства, ее состояние постоянно контролируется. Несколько минут назад врач сказал мне, что ее нужно будет контролировать еще несколько часов».

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Спортсменка приехала на арену без ингалятора. Возможно, это и стало причиной ее плохого самочувствия. Организаторы турнира сообщили, что Потоцкая находится в сознании, но все еще нуждается в медицинской помощи. «Она в сознании, но мы ждем обновленной медицинской информации», — говорится в их заявлении.

Тамара заняла седьмое место в своем заплыве, а среди всех участниц предварительного раунда показала лишь 23-е время — 2.14,20. При этом она лидировала после первого 50-метрового отрезка, который спортсменки преодолевали баттерфляем. В итоге ее отставание от победившей Саммер Макинтош из Канады составило 4,30 секунды.

Полуфинальные заплывы в женском комплексном плавании запланированы на вечер 2 августа. Финал состоится завтра.