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Сегодня, 17:40

«У Тамары астма». Пловчиха из Словакии потеряла сознание после заплыва

Пловчиха из Словакии потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Медики увозят на носилках пловчиху Тамару Потоцкую
Медики увозят на носилках пловчиху Тамару Потоцкую.
Фото Global Look Press
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Спортсменку уносили из бассейна на носилках.

Утром 2 августа на Олимпиаде в Париже прошли предварительные раунды в женском комплексном плавании на 200 метров. Один из заплывов закончился настоящей драмой — словацкая спортсменка Тамара Потоцкая упала в обморок, после того как выбралась из бассейна.

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После припадка Тамаре оказали медицинскую помощь с помощью кислородной маски — по словам медиков, в этот момент пловчиха находилась в сознании. Спустя несколько минут ее переложили на носилки и унесли с арены. Зрители сопровождали Потоцкую аплодисментами в знак поддержки.

«У Тамары астма, — рассказала руководитель словацкой команды Ивана Ланге. — Вся эта комбинация нервного и физического напряжения, ведь у нее не было ингалятора под рукой, способствовала возникновению этой проблемы. Она быстро получила кислород и необходимые лекарства, ее состояние постоянно контролируется. Несколько минут назад врач сказал мне, что ее нужно будет контролировать еще несколько часов».

Медики оказывают помощь пловчихе Тамаре Потоцкой
Фото Reuters

Спортсменка приехала на арену без ингалятора. Возможно, это и стало причиной ее плохого самочувствия. Организаторы турнира сообщили, что Потоцкая находится в сознании, но все еще нуждается в медицинской помощи. «Она в сознании, но мы ждем обновленной медицинской информации», — говорится в их заявлении.

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Тамара заняла седьмое место в своем заплыве, а среди всех участниц предварительного раунда показала лишь 23-е время — 2.14,20. При этом она лидировала после первого 50-метрового отрезка, который спортсменки преодолевали баттерфляем. В итоге ее отставание от победившей Саммер Макинтош из Канады составило 4,30 секунды.

Полуфинальные заплывы в женском комплексном плавании запланированы на вечер 2 августа. Финал состоится завтра.

Плавание
Олимпиада
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