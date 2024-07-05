Американец устроил предолимпийский заплыв в фекальной Сене. Мэр Парижа сделает это 23 июля

Впервые с начала лета акватория главной олимпийской реки признана пригодной для купания, но все зависит от уровня осадков.

Власти Парижа обнародовали обнадеживающие результаты бактериологических анализов воды в реке Сене. Впервые за несколько недель главная водная артерия Олимпиады-2024 пригодна для купания, что дает надежды представителям марафонского плавания и триатлона в том, что их запланированные старты на Играх все-таки состоятся. Хорошими новостями сразу воспользовался 76-летний американский журналист Джоэл Стрэтт Макклюр, устроивший в честь Дня независимости США заплыв в Сене со звездно-полосатым флагом. Экстремал жив и на здоровье пока не жалуется.

Символическое омовение

В конце июня группа мониторинга Eau de Paris заявляла, что количество бактерий E.coli, которые обычно связаны с фекалиями и могут вызывать диарею, превышает в Сене допустимую норму в десять раз. Тогда это связывали с неожиданно дождливым началом лета и недостатком солнечного света. Сброс дождевых вод в реку превышал сезонную норму в четыре-шесть раз, из-за чего очистные сооружения не справлялись с бактериями. Кроме того, скорость течения создает угрозу для лодок, которые должны стать главным средством передвижения для актеров и спортсменов на церемонии открытия Игр 26 июля.

24 июня лодочная репетиция на Сене была отменена из-за того, что напор течения местами превышал 600 кубометров в секунду при летней норме в 100-150 кубометров. Однако за три недели до старта Олимпиады в Париже распогодилось, и состояние водоема начало постепенно улучшаться. «Результаты проб воды последних дней удовлетворительны и соответствуют стандартам купания», — заявил заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан. Все это дает надежду, что мэр Анн Идальго выполнит-таки свое обещание и искупается в Сене накануне Олимпиады. Согласно последним данным, это может произойти за три дня до Игр — 23 июля.

Мэр Парижа изначально планировала искупаться в Сене в прошлом месяце — эта акция должна была увенчать экологический проект стоимостью в несколько миллиардов евро. Обещание открыть столичную реку для купания впервые с 1920-х годов и устроить на ней несколько пляжей входило в предвыборную программу Идальго. Политик пригласила составить себе компанию президента Франции Эммануэля Макрона и главу МОК Томаса Баха. В ответ хейтеры начали кампанию с призывом испражниться в Сену в день символического омовения ВИП-персон. Под предлогом внеочередных парламентских выборов купание Идальго и Ко отложили, но деваться мэру некуда — иначе оппоненты будут припоминать ей этот обман до конца дней.

Фото AFP

Слишком сильное течение

Тем временем 4 июля, в День независимости США, 76-летний американский журналист Джоэл Стрэтт Макклюр решил подать французским политикам пример и нырнул в мутные воды у собора Парижской Богоматери, несмотря на формальный запрет на купание. «Возможно, я пожалею об этом, — сказал Макклюр, перед тем как войти в воду. — Но, если я вернусь живым, это докажет, что французы проделали хорошую работу по очистке реки». В итоге американский пенсионер, давно проживающий во Франции, радостно позировал с американским флагом и в козленочка не превратился. Об ухудшении самочувствия испытателя пока не сообщалось.

Все эти новости дают надежду на то, что соревнования по плаванию в открытой воде (8-9 августа) и по триатлону (30-31 июля и 5 августа) все-таки состоятся. Никакого плана Б по поводу их проведения в другом месте у оргкомитета нет. Хотя чиновники признают, что в случае сильных дождей количество фекалий в Сене снова может стать опасным для здоровья участников соревнований. Год назад в столице Франции планировались тестовые соревнования по плаванию на открытой воде, которые в итоге отменили из-за ливня. Также не состоялся этап Кубка мира по паратриатлону. Точнее, этап прошел, но в формате дуатлона — без захода в Сену. Во время Олимпиады теоретически возможен перенос проблемных стартов на другой день.

Джоэл Стрэтт Макклюр уже плавал в Сене в 1976 году, когда участвовал в фотосессии для глянцевого журнала. Сейчас он заявил, что впечатлен прогрессом, достигнутым в очистке реки, но все еще беспокоится о безопасности купания. После непродолжительного омовения американец назвал воду «фантастической» и выразил надежду, что другие последуют его примеру и воспользуются преимуществами «более чистой реки». Макклюр ведет в соцсетях блог под названием «Идиот и Одиссея», в котором рассказывает о своих путешествиях в разные страны. В 2008 году он опубликовал книгу с таким же названием.

Фото AFP

Согласно правилам международной федерации триатлона, соревнования в открытой воде возможны при концентрации E.coli до 900 колониеобразующих единиц (КОЕ) на 100 мл. Что касается напора течения Сенны, то организаторы церемонии открытия предпочли бы, чтобы он снизился до 300 кубометров в секунду. При скорости свыше 500 кубометров скорость движения лодок составит 12 км/ч вместо плановых 9 км/ч, что создаст для участников шоу открытия проблемы с таймингом. Кроме того, уровень воды может помешать высоким плавсредствам проходить под мостами. Впрочем, организаторы церемонии уверяют, что оснований для беспокойства пока нет.