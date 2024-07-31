Российский флаг попал в олимпийскую трансляцию. Ошибка или снятие санкций?

Инфографику с мировом рекордом пловчихи Евгении Чикуновой проиллюстрировали российским госсимволом.

Как известно, многих спортсменов из России не допустили на Олимпиаду в Париж. Некоторые наши атлеты все-таки попали на Игры и выступают под нейтральным флагом. МОК запретил демонстрацию любой российской символики на соревнованиях. Флаг, герб, гимн — все под запретом. Видимо, об этих ограничениях забыли режиссеры трансляции турнира по плаванию в Париже, показав в эфире российский триколор.

Перед заплывом девушек на 200 метров брассом на экранах появились данные о рекордах на этой дистанции. Лучшее олимпийское время показала Татьяна Смит, представляющая ЮАР. А мировой рекорд принадлежит россиянке Евгении Чикуновой — 2.17,55. Именно ее результат, установленный в 2023 году, воспроизвели на экране, не забыв упомянуть, что спортсменка представляет Россию. Позднее в эфире отметили и олимпийский рекорд Евгения Рылова на 200-метровке на спине в Токио-2020.

Российский флаг попал в трансляцию на Олимпиаде. Фото Скриншот трансляции

Лучшие достижения россиян можно также найти на официальном сайте Олимпиады. Вот только результат Рылова указан как результат спортсмена, представляющего ROC (Олимпийский комитет России), а в профиле Чикуновой отмечено полное наименование нашей страны и бело-сине-красный флаг. Возможно, этой технической деталью объясняется то, что российский триколор попал в трансляцию.

Полуфиналы среди женщин на 200 метров брассом запланированы на вечер среды. Финал пройдет в четверг. Во время квалификации никто из пловчих не приблизился к результату Чикуновой. Лучшее время показала все та же Смит из ЮАР — 2.21,57. Уже завтра все узнают, смогут ли спортсменки превзойти достижения россиянки. Либо же на соревнованиях по брассу на 200 метров среди девушек продолжат демонстрировать рекордное время Евгении.

Кстати, на недавнем Кубке России в Екатеринбурге Евгения Чикунова проплыла 200 метров брассом за 2.18,98, что является лучшим результатом сезона в мира.