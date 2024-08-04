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Париж-2024

Сегодня, 11:15

Канадский тинейджер разрывает плавание в 17 лет. Раньше она занималась «фигуркой», сестра — до сих пор на льду

17-летняя канадка Макинтош завоевала третье золото на Олимпиаде-2024
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Саммер Макинтош.
Фото Reuters
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Саммер Макинтош — новая суперзвезда.

У сборной Канады на Олимпиаде-2024 сейчас четыре золотые медали. При этим три из них выиграла для страны 17-летняя пловчиха Саммер Макинтош. Пока вся планета восхищается Леоном Маршаном, достижения юной канадки будто бы остаются в тени, однако Макинтош разрывает олимпийский Париж не хуже француза. Причем самое удивительное, что в плавании Саммер оказалась практически случайно. Родители отдали Макинтош в более привычный для канадской девочки вид спорта — фигурное катание. А ее старшая сестра Брук до сих пор выступает на льду, причем под руководством российского тренера.

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Канадка стала самой успешной девушкой в олимпийском бассейне Парижа

Канада — не самая сильная спортивная держава планеты, если речь идет именно о летних дисциплинах. На прошедшей Олимпиаде в Токио канадцы установили рекорд для себя по числу золотых медалей в XXI веке — сразу семь. Для сравнения: в Рио-де-Жанейро в 2016-м было всего четыре, в Пекине в 2008-м, в Афинах в 2004-м и в Сиднее в 2000-м — только три, а в Лондоне-2012 и вовсе две медали высшего достоинства. Поэтому переоценить значимость достижения Саммер Макинтош, покидающей олимпийский Париж с четырьмя наградами, три из которых золотые, для ее родины трудно. Одна 17-летняя девушка выступила лучше, чем вся команда из 281 человека, которую Страна кленового листа отправила в Великобританию 12 лет назад! Причем побеждает Саммер не в каких-то экзотических дисциплинах вроде брейк-данса или серфинга. Она — лучшая в плавании, классике летних ОИ.

Канадская пловчиха Саммер Макинтош.
Фото Reuters

У мужчин есть Леон Маршан с четырьмя золотыми медалями Игр-2024. У девушек четырех медалей с личных дистанций нет ни у кого. Тем более — трех золотых. Кэти Ледеки, Ариарна Титмус, Татьяна Смит — все эти звезды пали под напором тинейджера из Торонто. Смит не справилась на 200-метровке с американкой Кейт Дугласс, Тутмус не смогла навязать борьбу Ледеки на стайерских 800 метрах, а сама Кэти уступила Ариарне на 400. А у Макинтош блестящие победы на 200-метровке баттерфляем, на 200 метров комплексом и на 400 метров комплексом. И вдобавок серебро на 400 вольным. Наверное, чтобы превратить для себя первую же Олимпиаду в сказку, нужно было забирать еще и эту дистанцию. К тому же в мае именно Саммер переписала на ней рекорды Ледеки времен Рио. Но даже три личных золота — это невероятно.

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Впереди у Саммер еще как минимум три Олимпиады в оптимальном возрасте

Последней девушкой, кому удавалось уехать с одной олимпиады с тремя победами на личных дистанциях в бассейне, была Кэти Ледеки. Американка в Бразилии в 2016-м взяла 400, 800 и 1500, добавив к ним потом победу со сборной в эстафете. Макинтош с командой не столь повезло, поэтому рассчитывать на дополнительные командные медали она не может. Но нужны ли они ей при ее потенциале? Похоже мы входим в новую эпоху, когда «комплексисты» выходят на дорожку с профильными специалистами по тому или иному стилю и разносят их в пух и прах. Пусть Саммер и не вводила чит-коды на плавание, как Маршан, побеждая одновременно и в баттерфляе, и в брассе, быть среди лучших сразу и в «дельфине», и в кроле, и в комплексе — дорогого стоит.

Фото Reuters

400 метров комплексов вообще считаются адской дисциплиной, но то, с какой легкостью выигрывает Макинтош, заставляет пересмотреть свои представления об устройстве спорта. По существу, для Саммер все только начинается. На Олимпиаде в Лос-Анджелесе ей будет всего 21 год. В Брисбене в 2032-м — 25 лет. Страшно подумать, но даже на Олимпиаде 2036 года Макинтош все еще будет в подходящем для больших дел возрасте. Такими темпами рекорды Ларисы Латыниной, на которые покушается Ледеки, еще спустя 10 лет перепишет уже эта милая канадка. И как же здорово, что в свое время родители решили забрать ее с катка в бассейн. Девочка плакала после поражений от несправедливости и хотела найти для себя вид спорта, где все понятно и однозначно. Плавание ей быстро понравилось. Она назвала кота в честь Фелпса, по квартире висели плакаты с Кэти Ледеки, цитаты из ее интервью девочка учила наизусть.

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Спустя всего пять лет Макинтош уже будет обыгрывать Ледеки на Олимпиаде. А за фигурное катание в семье осталась отвечать старшая сестра Брук. Раньше она выступала в паре с Бенжамином Мимаром, однако больших успехов не снискала и пошла по необычному пути. С нового сезона Брук Макинтош будет представлять Испанию. Партнером стал участник Евро и Олимпиады-2022 Марко Зандрон, а тренировать дуэт согласился российский специалист Дмитрий Савин из команды Нины Мозер.

Плавание
Олимпиада
Саммер Макинтош
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