Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 19:45

Ефимову и Егорян включили в список самых сексуальных участниц Олимпиады-2024. Но они не едут в Париж

Ефимову и Егорян включили в список самых сексуальных участниц Олимпиады-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
Юлия Ефимова и Яна Егорян
Юлия Ефимова и Яна Егорян.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Американцы и англичане забыли про фактчекинг.

Перед стартом Олимпийских игр пресса всегда составляет различные списки, в том числе самых привлекательных спортсменов и спортсменок. Свой рейтинг недавно делал и «СЭ», а американская газета New York Post и британская The Sun включили в число самых сексуальных атлеток двух россиянок — 32-летнюю пловчиху Юлию Ефимову и 30-летнюю фехтовальщицу Яну Егорян. Ни та ни другая на Олимпиаде в Париже на самом деле не выступят.

Алиса Шмидт и&nbsp;Донна Векич. Самые сексуальные участницы Олимпиады-2024: кто будет украшать Игры в Париже

Почему их нет на Играх

Егорян — двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 в личной и командной сабле. В 2023 году Международная федерация фехтования (FIE) не допустила ее к участию в парижских Олимпийских играх из-за принадлежности к ЦСКА.

Ефимова имеет три олимпийские медали в брассе — бронзу Лондона-2012 и два серебра Рио-2016. В отличие от Егорян, пловчиха получила нейтральный статус и могла бы участвовать в нынешней Олимпиаде, но не прошла отбор, так как не сумела выполнить необходимые нормативы.

Юлия Ефимова.
Фото Соцсети

Что о них написали журналисты

The Sun пишет о Егорян: «Она — фехтовальная сенсация, названная «самой горячей олимпийской спортсменкой в истории». Российская звезда стала популярной благодаря как своему огромному спортивному таланту, так и потрясающим фотографиям в интернете. Она — любимица российских СМИ, которые отмечают ее способности в спорте, а также красоту».

New York Post не менее красочно описала Ефимову: «Прославленная российская спортсменка Юлия Ефимова едет в Париж, обладая привлекательной внешностью, серьезным мастерством и преданными фанатами».

Юлия Ефимова осталась недовольна своим номером. Ефимова вместо Олимпиады прилетела в Екатеринбург на Кубок России. И пожаловалась на условия в гостинице

Кто еще вошел в рейтинг

Оба списка богаты красивыми спортсменками. И в тот, и в другой рейтинг вошли прыгуньи с шестом Алиша Ньюман и Молли Кодери, а также бегуньи Алиса Шмидт и Лике Клавер. Ефимова тоже оказалась в обоих списках, несмотря на то что не выступит на Олимпиаде.

Олимпиада
Юлия Ефимова
Яна Егорян
18
Обсудить
Читайте также
Персонал отеля в Париже устроил забастовку перед открытием Олимпиады
Зико ограбили на 500 тысяч евро на Олимпиаде в Париже
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Во Франции предупредили ЕС об ответе России за использование ее активов
Экс-замминистра обороны Булгаков за 2018 год заработал 15,2 млн рублей
Популярное видео
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Китайских пловцов ждет недружественный прием на Олимпиаде. Соперник из Австралии планирует акцию протеста