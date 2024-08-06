Новые проблемы загрязнения Сены. В Париже снова отменили тренировки пловцов на реке

Тренировки пловцов в реке Сене отменены в качестве меры предосторожности.

Олимпийский день прожит зря, если из Франции не пришли новости о загрязнении реки Сены. Еще до начала Игр решение о проведении соревнований в местной акватории вызвало немало споров. Сена загрязнялась столетиями, а с 1923 года в ней официально запретили купание. И хотя последние годы в Париже активно реализуется программа по очистке реки, всех усилий недостаточно, чтобы обеспечить безопасность для спортсменов.

6 августа в очередной раз отменили тренировки — на сей раз пловцов-марафонцев. Вода оказалась непригодной для занятий спортом, об этом сообщает французская газета Le Parisien. Это далеко не первая отмена тренировок или соревнований, которые должны были пройти в акватории Сены. Перед смешанной эстафетой 3 и 4 августа отменили тренировки триатлонистов из-за грозы, которая прошла выше по течению и загрязнила воду.

— World Aquatics приняла решение этим утром, они посмотрели на результаты тестов, три были хорошие, четвертый превышал норму, но это были результаты от 4 августа. Это решение было принято из предосторожности. Мы оптимистичны по поводу того, что соревнования удастся провести, еще одна тренировка намечена на завтра, решение по ней примут на основании результатов от 5 августа, — приводит слова директора по коммуникациям организационного комитета Олимпийских игр в Париже Энн Дескам РИА Новости.

Фото Global Look Press

Организаторы контролируют качество воды и регулярно проводят необходимые тесты. Специалисты следят за уровнем фекальных бактерий E. coli (кишечная палочка) и энтерококков. Еще до старта Олимпиады по СМИ и социальным сетям разлетелись кадры, как воду в Сене проверила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Она совершила погружение, тем самым подтвердила, что река пригодна для проведения соревнований. Но есть нюанс. Недаром тестирование проводят ежедневно. Чистота воды меняется под воздействием внешних факторов.

Опасения подтвердились после того, как некоторые спортсмены пострадали после купания в Сене. Сборной Бельгии пришлось сняться с участия в смешанной эстафете по триатлону из-за болезни Клэр Мишель. По сообщению местных изданий, причиной стала кишечная палочка. В организме спортсменки нашли штамм E. coli. Связь с загрязнением Сены прослеживается сама собой. Также проблемы были у триатлонистов из Швейцарии. Не стоит забывать, что нескольких спортсменов тошнило после заплывов. Кажется, организаторы тысячу раз пожалели о решении провести соревнования в парижской реке.

Ранее сообщалось, что старты пловцов-марафонцев 8-9 августа могут пройти в другой локации, но решение по этому поводу пока не принято.