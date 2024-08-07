Американская синхронистка — об отсутствии России на Олимпиаде: «Всегда хочется, чтобы здесь были лучшие»

Американская синхронистка Кеана Хантер призналась, что надеется на возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«Мне всегда хочется, чтобы здесь были лучшие, у них всегда лучше всего учиться, смотреть на лидеров спорта. Будет интересно посмотреть на них в будущем, когда они смогут вернуться, как они адаптируются к новым правилам», — цитирует Хантер «Чемпионат».

Ранее в понедельник пресс-департамент Службы внешней разведки (СВР) России сообщил, что в США планируют очернить российских спортсменок в фигурном катании, синхронном плавании и художественной гимнастике. Курируют проект бывшие руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, объявленные в России в розыск.