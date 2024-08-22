Французская синхронистка с российскими корнями рассказала о проблемах с лифтами в Олимпийской деревне

Экс-россиянка Анастасия Баяндина, выступавшая на Играх-2024 за сборную Франции, поделилась с колумнистом «СЭ» олимпийской чемпионкой Аллой Шишкиной впечатлениями о жизни в деревне спортсменов в Париже.

— Как тебе условия проживания? Что понравилось, а что не понравилось? Многие жаловались на отсутствие кондиционеров.

— Духота в комнате — это самый важный критерий. Это был мой первый опыт, первые Олимпийские игры, и поэтому мне Олимпийская деревня показалась идеально сконструированным мини-городом. Все эти дома с флагами просто вау! Мне не понравилось отсутствие второго лифта в нашем здании. Приходилось стоять по 5-7 минут в ожидании. Второй лифт был, но на вторую неделю он не работал. Не знаю, сломался или просто отключили. Мы жили на шестом этаже, спускались по лестнице, а вот подниматься с сумками тяжеловато. В бассейне я не обращала внимания на жару. Мне постоянно холодно, и даже хорошо, что не было сильного кондиционирования.

— Не было опасений, что на этих Играх могут быть теракты?

— На самом деле такие мысли были. Небольшая тревожность витала в воздухе. Большое скопление людей в одном месте. Спортсмены из разных стран. Особенно тех стран, которые сейчас находятся в состоянии конфликта. Но я была уверена насчет безопасности. Было очень много вложено в этот аспект. И я понимала, что процент того, что что-то может случиться, крайне мал. Был тщательный досмотр. Сумки, рамки, аккредитации, — сказала Баяндина «СЭ».

Полностью интервью Анастасии Баяндиной читайте на сайте «СЭ».