Китайские синхронистки победили на Олимпиаде в Париже в групповых соревнованиях

Сегодня, 21:36
Сборная Китая по синхронному плаванию выиграла групповые соревнования на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Китайские спортсменки набрали 996,1389 балла. Второе место заняла сборная США с результатом 914,3421 балла. Испанки завоевали бронзовые награды (900,7319).
На Олимпиаде в Токио все соревнования по синхронному плаванию выиграла сборная России. В этом году россияне не допущены ни к каким командным соревнованиям на Играх в Париже.
Синхронное плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Группы
Финал
1. Китай — 996,1389
2. США — 914,3421
3. Испания — 900,7319