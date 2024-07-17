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Синхронное плавание

Париж-2024

Сегодня, 07:05

Брусникина: «Естественно, мы будем смотреть Игры, как и другие соревнования, проходившие без нас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина поделилась ожиданиями от Олимпийских игр в Париже.

«Что тут говорить? Да, Игры пройдут без нас. Синхронистам даже не пришлось принимать решение о поездке на Олимпиаду. Международная федерация даже не дала шанса отобраться на Игры. По ее условиям на Олимпиаду мог поехать только один российский спортсмен. Соответственно, речь идет о сольном выступлении. А соло — это не олимпийская дисциплина.

Конечно, мы будем смотреть синхронное плавание на Олимпиаде и анализировать его. Для нас это важно, в нашем спорте изменились правила. Естественно, мы будем смотреть Игры, как и другие соревнования, проходившие без нас.

Всем специалистам и любителям нашего вида спорта очевидно, что сильнейших синхронистов на Олимпиаде в Париже не будет. Естественно, из-за отсутствия России на Играх упадет интерес к синхронному плаванию», — цитирует Metaratings.ru Брусникину.

Источник: Metaratings.ru
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